«Давайте скажем»: Шнуров обвинил Меладзе в ошибке

В эфире Первого канала проходят поединки в рамках проекта «Голос». В первом 7 выпуске нового сезона Константин Меладзе представил дуэт двоих своих наставников — Валерию Миронову Романа Волознева . Вдвоем они спели трогательную песню. Как объяснял им наставник, задача была «довести некоторых товарищей до слез».

Вызвать слезы артистам не удалось, однако высокой оценки Полины Гагариной добиться получилось. «Патока, бальзам», — отозвалась певица. Однако Сергей Шнуров не был согласен с этим высказыванием. Он сразу заявил, что Меладзе сделал неправильный выбор, но не сразу решился это сказать.

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« Чего вы его боитесь?» — подтолкнул Шнурова Дмитрий Нагиев . «Давайте действительно скажем. Константин ошибся», — сказал Сергей. «Ах!» — только и смогла выдохнуть Гагарина.

Полина Гагарина смогла только ахнуть. Фото: Первый канал, скриншот шоу «Голос»

Сам же Меладзе не был так категоричен. Некоторое смущение Романа Волознева он объяснил болезнью. «Я волновался за этот номер больше других», — признался Константин, назвав Романа «блестящим музыкантом». Однако предпочтение отдал все же Валерии Мироновой.