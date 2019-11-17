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Джейн Фонда заявила, что готова провести день рождения за решеткой 

РИА Новости + ещё 1 3 часа назад
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Джейн Фонда, которая регулярно принимает участие в митингах против глобального изменения климата, рассказала, что готова провести свой день рождения за решеткой, сообщает Le Figaro.
Актриса каждую пятницу выходит на акции протеста в Вашингтоне, и за последние несколько месяцев ее уже три раза задерживала полиция. Она даже провела одну ночь за решеткой.
Фонда заявила, что готова на все, чтобы спасти планету: «20 декабря попадает на пятницу, а 21 декабря мне исполняется 82 года, а значит, все будет зависеть от моего адвоката. Если мне грозит трехмесячное задержание, я не буду отмечать день рождения».
Она подчеркнула, что не переживает по поводу арестов: ей важно, чтобы люди услышали ее.
"Мы пытаемся спасти планету и человечество, — пояснила актриса в интервью Entertainment Tonight. — По мнению ученых, у нас остается только одиннадцать лет, чтобы сделать кое-что невероятно сложное, а именно замедлить климатические изменения. Они влияют на все аспекты нашей жизни".
Если ее действительно задержат на три месяца за постоянное участие в акциях протеста, это может повлиять на съемочный график последнего сезона сериала «Грейс и Фрэнки», который должен выйти в 2021 году.
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Теги:
Другое , РИА Новости , Le Figaro , Москва
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