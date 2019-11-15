Некроз: врачи поставили диагноз «рукам-базукам»

Некроз: врачи поставили неутешительный диагноз блогеру с «руками-базуками»

По словам врача, блогер вводил себе в руки вазелин, который покупал в обычной аптеке.

Блогер Кирилл Терешин , известный в Сети как «руки-базуки», делал себе инъекции с вазелином, а не синтолом, как он сообщал. Такие инъекции привели к некрозу тканей. Об этом рассказал доцент кафедры онкологии, радиологии и пластической хирургии Сеченовского университета Дмитрий Мельников

«Он вводил себе вазелин, при том вводил его очень быстро. Это было сделано — за несколько инъекций по большому объему вазелина. Он покупал его в аптеке. Он разогревал его на паровой бане. Это обычное вазелиное масло, не предназначенное для инъекций, дешевый препарат, который он ввел себе в область бицепсов и трицепсов и суммарная доза веденного вещества составила порядка трех литров в каждую конечность», — заявил врач.

После того, как блогер обратился к врачам, они увидели руки каменистой плотности с поврежденной кожей и с очагами некроза.

«Наша задача была взять его в холодном периоде и как можно скорее начать удалять. Мы открыли кожу и полностью убрали объем пораженных тканей. Объем удаляемого фрагмента составил порядка полутора килограммов, нам удалось на задней поверхности левой руки в области трицепса убрать порядка 95% всего вазелина, при этом сохранить нервы и сосуды», — рассказал Мельников.

Терешин прославился в Сети после серии телепрограмм, в которых он рассказывал, каким образом был достигнут эффект «рук-базук». По его словам, он злоупотреблял инъекциями синтола, он помогал создать эффект накачанных мышц.