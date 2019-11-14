Захарова сравнила статьи британских СМИ о России с галлюцинациями

Первый министр обороны США Джеймс Форрестол покончил жизнь самоубийством в психиатрической больнице в 1949 году, где оказался с депрессией и нервным истощением. Во время болезни он повторял: «Русские идут, русские идут. Они везде. Я видел русских солдат».

"Я понимаю, что мы много раз говорили об аналогиях с холодной войной, но мы, мне кажется, ни разу не говорили, не вспоминали о синдроме Форрестола… Он не был ранен на полях сражений, а это была середина XX века, он не был ранен на полях сражений с русскими, как вы понимаете, войны не было. Он не упал в ходе каких-то военных учений. Он просто немного повредился рассудком. Его лечили, у него был психоз", — сказала Захарова на брифинге.

"С этим психозом его поместили в соответствующее лечебное заведение. Вот этот синдром сегодня навязывается здоровым людям. И эти британские публикации призваны сделать из здоровых людей, из нормальных людей — людей с «синдромом Форрестола». Это очевидно просто", — добавила она.

Ранее сообщалось, что турецкие правоохранительные органы начали расследование по факту смерти одного из создателей организации «Белые каски» и бывшего сотрудника британской разведки Джеймса Ле Мезюрье. Согласно предварительным данным, на которых основывается следствие, смерть британского подданного произошла в результате падения с высоты. По информации турецких СМИ, Ле Мезюрье найден мертвым соседями в саду дома в Стамбуле, где он проживал.

Как отметили ранее в МИД РФ, следствие по делу о гибели сооснователя «Белых касок» Джеймса Ле Мезюрье еще не началось, однако британские СМИ по традиции начали выдвигать русофобские заявления и намекать на причастность Москвы.

Газета Independent, в частности, опубликовала статью «Джеймс Ле Мезюрье: британский сооснователь „Белых касок“ найден мертвым после обвинений в шпионаже со стороны России». Инцидент увязывается с недавними заявлениями официального представителя МИД России Марии Захаровой от 8 ноября, «разоблачающими деятельность британского разведчика».