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Дмитрия Энтео задержали в аэропорту Шереметьево 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Дмитрия Энтео задержали в аэропорту Шереметьево
Фото: News.ru
Активист Дмитрий Энтео (Цорионов) задержан в аэропорту Шереметьево. Оттуда полиция отвезла мужчину в ОВД «Якиманка».
По словам спутницы Энтео, участницы панк-группы Pussy Riot Марии Алёхиной, на активиста составляют протокол по статье о повторном нарушении правил проведения митинга. Мужчина может получить наказание до 30 суток ареста.
Как сообщает портал «Медиазона», 8 ноября участники проекта «Декоммунизация», координатором которого является Энтео, совместно с Pussy Riot провели акцию на Большом каменном мосту в Москве. Они вывесили там баннер с надписью «Стоп (!) ГУЛАГ» и фотографиями людей, которых активисты считают современными политическими заключёнными.
Через четыре дня после акции полиция приходила к Энтео домой. Тогда же оказалась задержана активистка Людмила Сукова. Позже её отпустили из отделения полиции.
Ранее News.ru писал, что суды Москвы признали участницу панк-группы Pussy Riot Марию Алёхину и православного активиста Дмитрия Цорионова (Энтео) виновными в участии в запрещённой властями акции солидарности с не допущенными до выборов в Мосгордуму оппозиционными кандидатами.
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Теги:
Другое , Дмитрий Энтео , Дмитрий Цорионов , Мария Алехина , Мосгордума , Аэропорт Шереметьево , МВД
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