Дмитрия Энтео задержали в аэропорту Шереметьево

По словам спутницы Энтео, участницы панк-группы Pussy Riot Марии Алёхиной , на активиста составляют протокол по статье о повторном нарушении правил проведения митинга. Мужчина может получить наказание до 30 суток ареста.

Как сообщает портал «Медиазона», 8 ноября участники проекта «Декоммунизация», координатором которого является Энтео, совместно с Pussy Riot провели акцию на Большом каменном мосту в Москве. Они вывесили там баннер с надписью «Стоп (!) ГУЛАГ» и фотографиями людей, которых активисты считают современными политическими заключёнными.

Через четыре дня после акции полиция приходила к Энтео домой. Тогда же оказалась задержана активистка Людмила Сукова. Позже её отпустили из отделения полиции.