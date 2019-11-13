Родившийся в колонии пермяк нашел невесту на шоу «Первого канала» 

Житель Перми, родившийся в колонии, принял участие в шоу «Давай поженимся» на «Первом канале». Передача вышла в эфир 12 ноября. Пермяк по имени Николай, рассказывая о себе, признался, что не знает, кто его родители. По его словам, он родился в женской колонии, а его мать «скорее всего, сидела за групповое ограбление». Николай также рассказал, что спустя несколько лет посетил колонию, в которой родился.
«Приезжаю в колонию, веду программу там. Ко мне после программы подходит женщина, говорит: «Николай, я узнала вас узнала, вы сами шнурочки завязывали», — рассказал пермяк.
Ведущая программы Лариса Гузеева представляя участника шоу из Перми, сказала, что ему 46 лет и больше всего на свете он хочет узнать историю своего рождения. Помимо пермяка, участниками шоу стали еще двое мужчин. В итоге героиня шоу, Татьяна из города Сочи, остановила свой выбор на жителе Перми.