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Родившийся в колонии пермяк нашел невесту на шоу «Первого канала» 

Ura.Ru 1 час назад
Родившийся в колонии пермяк нашел невесту на шоу «Первого канала»
Фото: Ura.Ru
Житель Перми, родившийся в колонии, принял участие в шоу «Давай поженимся» на «Первом канале». Передача вышла в эфир 12 ноября. Пермяк по имени Николай, рассказывая о себе, признался, что не знает, кто его родители. По его словам, он родился в женской колонии, а его мать «скорее всего, сидела за групповое ограбление». Николай также рассказал, что спустя несколько лет посетил колонию, в которой родился.
«Приезжаю в колонию, веду программу там. Ко мне после программы подходит женщина, говорит: «Николай, я узнала вас узнала, вы сами шнурочки завязывали», — рассказал пермяк.
Ведущая программы Лариса Гузеева представляя участника шоу из Перми, сказала, что ему 46 лет и больше всего на свете он хочет узнать историю своего рождения. Помимо пермяка, участниками шоу стали еще двое мужчин. В итоге героиня шоу, Татьяна из города Сочи, остановила свой выбор на жителе Перми.
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Теги:
Другое , Лариса Гузеева , Пермь
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