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Ученые нашли способ сохранить электроэнергию на 3 млрд долларов в год 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Найден способ сохранить электроэнергию на $3 млрд
Фото: РИА Новости
Ученые Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" (НИЯУ МИФИ) совместно с коллегами из Казахстана и США нашли оригинальный способ сократить потери электроэнергии на линиях электропередачи (ЛЭП) за счет нанесения на провода нанокомпозитов с углеродными наночастицами. Результаты исследования опубликованы в журнале "Journal of Physics D: Applied Physics".
По мнению экспертов, сегодня основные потери электроэнергии на линиях электропередач связаны с коронным разрядом — самостоятельным разрядом электродов со значительной кривизной поверхности в воздухе в сильно неоднородных полях (в основном, во влажную погоду). Они оцениваются в огромную сумму, до 3 млрд долларов за год. Эта проблема известна со времен изобретения ЛЭП, но до сих пор не решена полностью.
"Нам удалось понизить потери на коронных разрядах от 20% до 40% за счет нанесения на алюминиевые провода гидрофильного пористого нанокомпозитного покрытия, содержащего углеродные наночастицы. В этом нам помог метод микроплазменного оксидирования, отличающийся простотой и технологичностью", — рассказал РИА Новости один из авторов исследования, профессор НИЯУ МИФИ Зинетула Инсепов.
По мнению авторов, их работа даст значительный экономический эффект при использовании действующих линий высокого напряжения со сроком эксплуатации 20 — 40 лет без замены проводов. Простота технологии нанесения антикоронного покрытия позволит использовать ее во многих областях электротехники, где требуется снизить коронные потери электричества.
В будущем ученые планируют расширить масштабы исследования и внедрить разработку как на действующих линиях электропередачи, так и на предприятиях, выпускающих электрокабели для ЛЭП.
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Теги:
Другое , МИФИ , РИА Новости , США
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