Боярская оставила детей на мужа ради похода в салон красоты

33-летняя Елизавета Боярская посетила один из элитных салонов красоты, доверив свои локоны рукам профессионалов. В Stories актриса поделилась впечатлениями от одной из процедур по уходу за волосами, заявив, что результат превзошёл все ее смелые ожидания. «Бомбический уход для волос… Я довольна!» — добавила возлюбленная Максима Матвеева

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Пока Елизавета приводила свои локоны в порядок на хозяйстве с сыновьями остался муж актрисы. По словам знаменитости, она полностью доверяет избраннику, который неплохо справляет с отцовскими обязанностями. Матвеев может покормить мальчиков, поиграть с ними, сходить на прогулку и даже уложить их спать. Первенец пары — семилетний Андрей — в этом году пошел в первый класс. Младший наследник — Григорий, которому в декабре исполнится годик, — только-только учится познавать окружающий его мир.

Боярская доверила сыновей Матвееву, а сама отправилась в салон красоты (Фото: Instagram.com/lizavetabo)

больше по теме «Кардинальные меры не нужны»: диетолог похвалила фигуру Эммы МалининойДаже находясь в отпуске, 57-летняя супруга народного артиста России не забывает о ежедневных тренировках в спортзале. Марият Мухина дала комментарий на этот счет.

Боярская уже прививала сыну любовь к театру. Она как можно скорей поспешила выйти из декрета. На репетиции Елизавета приходила с мирно спящим в колыбельке Григорием, который не мешал звездной маме оттачивать новые роли на сцене. В перерывах между заучиванием текстов, Боярская нянчилась с сынишкой.