Комиссия минздрава разберется с издевательствами в больнице Миасса

Министерство здравоохранения Челябинской области организовало выездную проверку больницы в Миассе после появления в сети скандального ролика — на нем сотрудница медучреждения умывает пациентку половой тряпкой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным СМИ, инцидент произошел в Городской больнице №2. На ролике видно, как санитарка заходит в многоместную палату и начинает отчитывать одну из пациенток за грязь на полу.

«Заколебала, изгадила тут все», — заявляет она женщине, которая полностью голая сидит на кушетке.

После этого сотрудница больницы выходит из палаты и возвращается с грязной половой тряпкой, которой начинает протирать пациентке лицо. Женщина пытается сопротивляться, однако санитарка продолжает свои действия со словами «лицо помыть надо».

«Грубые нарушения очевидны, завтра в Миасс выезжает комиссия министерства здравоохранения . По результатам будут приняты очень жесткие меры реагирования. И не только и не столько в отношении уборщицы, но, прежде всего, в отношении главного врача», — написала на своей странице в Facebook первый вице-губернатор региона Ирина Гехт

Руководство горбольницы в свою очередь начало проверку по факту случившегося, сообщил главный врач медучреждения Денис Маханьков. По его словам, пациентка поступила в больницу с рядом хронических заболеваний, в силу которых она не может контролировать свое поведение. Она была помещена в общую палату из-за отсутствия одноместных.

«На четвертые сутки пребывания возникла необходимость в проведении полного туалета пациентки, который был осуществлен силами персонала отделения. Для отработки используются тканый материал однократного применения, отдельный для различных частей тела, и соответствующий инвентарь», — цитирует слова главврача пресс-служба учреждения.

Маханьков также уточнил, что в случае установления вины санитарки к ней применят меры дисциплинарного характера. Кроме того, администрация больницы также намерена подать заявление в прокуратуру на автора ролика, которая якобы нарушила врачебную тайну.

Сама женщина, снявшая видео, рассказала свою версию произошедшего телеканалу «360». Она лежит в одной палате с пациенткой, которую умывала санитарка. По словам собеседницы телеканала, соседка много раз просила принести ей судно для экскрементов, однако персонал больницы игнорировал просьбы. В результате женщине пришлось встать самой, хотя состояния здоровья ей этого не позволяло.

«Не было у нее ни лицо измазано, ничего. Только сзади и по ногам. Санитарка это увидела. У меня начался рвотный рефлекс, я убежала. Потом возвращаюсь, взяла телефон, стала снимать. Не до конца сняла, потому что, опять же, убежала. Эта тряпка, не знаю, чем ее мыли», — рассказала женщина.

Она также сообщила, что некоторые санитарки отказывались менять белье пациентки и никак за ней не ухаживали. Кроме того, они запретили приближаться к ней другим больным. «Врачи сказали, что у нее смертельная болезнь, которой можно заразиться. Поэтому я к ней особо не подходила, давала воду, что-то покушать из своей еды, потому что она постоянно просила кушать, голодная была. Сами понимаете, какое амбре идет по всему коридору, что в палате творится», — сообщила она.

Как сообщила собеседница телеканала, ее соседка попала в больницу после того, как ее сильно избили — после этого она была не в состоянии шевелить руками, вставать и даже сидеть. При этом родственникам женщины даже не сообщили о ее госпитализации.

Еще один скандал разгорелся в городе Первоуральске Свердловской области. Там в апреле 2019 году прокуратура запустила проверку после того, как в сети появилось видео, на котором пожилая женщина на коленях ползет по лестнице из травмпункта, расположенного на втором этаже.

«Вот так люди спускаются в первоуральской больнице, из травмпункта выходят. Подъемник не работает. Никто ничего не делает. И, похоже, никому ничего не надо», — говорит за кадром муж пациентки, который опубликовал видео в сообществе «Инцидент. Первоуральск» в соцсети «ВКонтакте».

Как удалось установить сотрудникам прокуратуры в ходе проверки, подъемник для маломобильных групп населения в этой больнице функционировал. Однако для того, чтобы им воспользоваться, пациентам необходимо было предварительно обращаться в регистратуру. При этом подробная инструкция по его использованию была размещена только на первом этаже. Как позже сообщали местные СМИ, после проверки ведомств работа подъемника была налажена. Министру здравоохранения области вынесли представление.