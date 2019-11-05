Вход по спискам: в детсадах усилили охрану после убийства в Нарьян-Маре

Ненецком автономном округе в детских садах ужесточили пропускной режим после убийства 6-летнего воспитанника дошкольного учреждения «Сказка», расположенного в Нарьян-Маре . Там 31 октября охранник дистанционно открыл предполагаемому злоумышленнику входную дверь, приняв его за родителя одного из детей.

Теперь же охранники в НАО дежурят у входных дверей со списками воспитанников в руках: войти в здание можно, только предъявив документ, удостоверяющий личность, пишет издание «Учительская газета».

Требования к обеспечению безопасности усилили и в других регионах. По словам жителей Новосибирска, дети которых учатся в одном из местных детсадов, опоздавших теперь не впускают в группу — после 8.00 все двери учреждения закрыты на ключ изнутри, передает портал «Сиб.фм».

Кроме того, если родители не могу самостоятельно забрать ребенка домой, то родственники, которые пришли за ним, должны предоставить доверенность — в ином случае воспитанника не отдадут.

Усилить охрану детей пообещали и власти Хабаровска . «Каждая школа или детский сад в ближайшее время доработают правила посещений, с ними должны ознакомиться родители. Не будет такого теперь — что человек заходит в школу, говорит, что он идет, например, к сыну, и его пускают. Ведь это может быть совершенно посторонний человек», — пояснила РИА «Восток-Медиа» глава управления образования горадминистрации Ольга Лалетина.

Трагедия в Нарьян-Маре обеспокоила и руководство ряда детских садов Владивостока. Так, по данным местного издания «ВЛ Новости», теперь в дошкольном учреждении №176 днем на калитки вешают огромные замки, открыть которые может только охранник. Такая же история — в детском саду №154. Только там дополнительные замки применяют исключительно во время прогулки воспитанников.

Меры безопасности усилили и в столице. Так, по словам методиста детского сада Северо-Западного округа Москвы Марины Лебедевой (имя изменено по просьбе спикера — «Газета.Ru»), ЧОП теперь тщательней следит за своими сотрудниками. Если раньше качество их работы проверяли раз в месяц, то после трагедии в Нарьян-Маре — каждые три дня.

«Охранники у нас теперь хмурые ходят — их дергают все время: проверяют журнал обхода территории здания, приезжают в два или три часа ночи, чтобы зафиксировать, не спят ли они. Говорят, теперь такая система безопасности будет действовать все время», — рассказала Лебедева «Газете.Ru».

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин объяснил «Газете.Ru», что описанные выше случаи усиления мер безопасности в детсадах — личная инициатива региональных властей.

«Губернатор, мэр или специальные комиссии на местах с учетом анализа событий принимают решение о дополнительных мерах безопасности. В любом случае мы только за профессиональный подход к делу, чтобы ЧОП и иные службы безопасности, которые обеспечивают охрану детских садов, имели соответствующую подготовку, опыт работы, квалификацию», — заявил Грибакин.

Ранее «Газета.Ru» писала, что российские образовательные учреждения лишены высококвалифицированных охранников. Эксперты объяснили это экономией — детские сады и школы намерено заключают контракты с ЧОП, предоставляющими услуги по низкой цене.

«Чем дешевле будет наш пост, тем выше вероятность, что его придет охранять человек пенсионного возраста, а в лучшем случае — предпенсионного. Или это будет женщина, которая нигде не может устроиться на работу», — рассказал председатель Общероссийского профсоюза работников организаций безопасности и бывший глава ряда ЧОП Валерий Прасолов.

По его словам, женщин и пенсионеров набирают в охранные организации, так как критерий приема на такую работу только один — удостоверение личности частного охранника (УЛЧО). Его может получить любой гражданин РФ, достигший 18 лет, если пройдет курс охранника и сдаст экзамен.