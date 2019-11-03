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В ингушском селе прогремел салют после новости о смерти главы ЦПЭ 

News.ru + ещё 11 2 часа назад
В ингушском селе прогремел салют после новости о смерти главы ЦПЭ
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Жители ингушского селения Экажево салютом отпраздновали известие о гибели главы центра «Э» региона Ибрагима Эльджаркиева. Там звучали автоматные очереди.
Именно в этом селе живут члены клана Белхароевых, которых называют «кровными врагами» Эльджаркиева, сообщает Telegram-канал Mash.
Глава ЦПЭ Ибрагим Эльджаркиев и его брат, известный нейрохирург Ахмед Эльджаркиев, были убиты 2 ноября. Трое неизвестных расстреляли их, после чего скрылись с места преступления.
Как ранее писал News.ru, сотрудники Следственного комитета РФ заявили о значительном продвижении в расследовании уголовного дела. Для скорейшего раскрытия преступления дело было передано в центральный аппарат СКР.
В воскресенье, 3 ноября, стало известно, что Эльджаркиевы будут похоронены в Ингушетии на следующий день.
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Теги:
Другое , СКР
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