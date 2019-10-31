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Многодетную Шукшину записали в эскортницы 

WomanHit.ru + ещё 2 9 часов назад
Многодетную Шукшину записали в эскортницы
Фото: WomanHit.ru
Актриса пристыдила горе-журналистов
На днях Наталья Рудова призвала поклонников бойкотировать шоу Андрея Малахова из-за ложного сообщения о ее неофициальной деятельности — в качестве эскортницы. В числе опороченных таким образом российских знаменитостей оказались Анастасия Решетова, Настасья Самбурская и даже Мария Шукшина. Последняя разразилась гневным постом в адрес горе-журналистов на личной странице «Инстаграма».
В своем обращении артистка отметила, что на телевидении ее «обливают грязью» уже больше 20 лет. «Причем накал растет прямо пропорционально моей артистической известности» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — отметила кинодива. «Я многодетная мать, у меня 4 (четверо) детей и уже 5 лет, как бабушка! Я работаю денно и нощно! Уточняю для ЖП (желтая пресса, — прим. ред.): работаю на кино— и теле— производстве, а теперь еще и с большим успехом в театре!» — написала актриса.
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Теги:
Другое , Анастасия Решетова , Мария Шукшина , Наталья Рудова , Андрей Малахов , Настасья Самбурская
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