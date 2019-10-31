Многодетную Шукшину записали в эскортницы

Актриса пристыдила горе-журналистов

В своем обращении артистка отметила, что на телевидении ее «обливают грязью» уже больше 20 лет. «Причем накал растет прямо пропорционально моей артистической известности» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — отметила кинодива. «Я многодетная мать, у меня 4 (четверо) детей и уже 5 лет, как бабушка! Я работаю денно и нощно! Уточняю для ЖП (желтая пресса, — прим. ред.): работаю на кино— и теле— производстве, а теперь еще и с большим успехом в театре!» — написала актриса.