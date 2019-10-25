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Пьер Нарцисс рассказал о стереотипах африканцев о России 

РИА Новости + ещё 5 2 часа назад
Пьер Нарцисс рассказал о стереотипах африканцев о России
Фото: РИА Новости
У жителей Африки есть множество стереотипов о России, в том числе о климате и суровых людях. Об этом заявил певец и шоумен Пьер Нарцисс в интервью радиостанции "Говорит Москва".
"Есть стереотипы, что там холодно, что там суровые люди, что там страшно, не умеют ничего, кроме как стрелять ракетами, что медведи по улицам ходят. Когда они приезжают, они меняют свои убеждения, видят, что люди вежливые, могут помочь и подсказать", — пояснил артист.
По его словам, отношение русских к африканцам также изменилось в лучшую сторону. Когда он только приехал в Россию в 1996 году, после учебы сразу шел в общежитие. Теперь нападения на иностранцев стали редкими, и его друзья могут свободно гулять по городу.
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Теги:
Другое , Пьер Нарцисс , Радиостанция "Говорит Москва"
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