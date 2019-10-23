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ИИ расшифровал древние тексты лучше историков 

Популярная механика 2 часа назад
ИИ расшифровал древние тексты лучше историков
Фото: Популярная механика
Ученые Оксфордского университета использовали метод машинного обучения для перевода древних текстов. Искусственный интеллект ловко восстановил утерянные части по контексту.
Предложения, в которых непонятны одно-два слова, легко восстановить. Например, Если долго _ на Солнце, то _ обгорит. Но что вы будете делать, если предложение выглядит так: ___ _____ ___ _______ _______?
Согласно новому исследованию компании DeepMind и Оксфордского университета, ИИ может помочь восстанавливать, понимать и воссоздавать древнегреческие тексты, которые были повреждены, а потерянные части делают их невозможными для понимания. Работа будет представлена в следующем месяце на конференции «Эмпирические методы обработки естественного языка» в Гонконге.
Исследователи заявили, что в деле воссоздания текстов программа ИИ под названием Пифия (жрица-прорицательница Дельфийского оракула в храме Аполлона в Дельфах Древней Греции) превзошла историков, специализирующихся на расшифровке древних писем и манускриптов. Программа прекрасно восстанавливает надписи на фрагментах каменных, глиняных или металлических табличек. В то время как историки восстанавливали текст с вероятной точностью 43%, тратя на это два часа, Пифия всего за несколько секунд проделывала ту же работу, но с вероятной точностью восстановленного текста 70%.
Историкам часто трудно точно восстановить надписи на древних табличках из-за того, что часть символов стерлись. Метод восстановление текстов с помощью контекста имеет свои ограничения. Например, на точность влияют собственные предубеждения и измышления историка. Этот фактор, а также трудности точного датирования надписей, делают эпиграфическую работу невероятно трудоемкой.
Нужно отметить, что Пифия была создана не для того, чтобы заменить историков, а для того, чтобы помочь им. Программа, изучая поврежденный текст, может предсказывать последовательности символов, а затем делать прогнозы в виде предложений с оценкой степени достоверности.
Чтобы обучить Пифию, исследователи перевели крупнейшую в мире цифровую коллекцию древнегреческих надписей в понятный нейронной сети формат. Также программе было предоставлена информация о таких вещах, как форма фрагментированных символов, а также их синтаксис и семантика. Умение использовать контекстные подсказки для прогнозирования — именно оно позволяет Пифии эффективно помогать историкам в эпиграфической работе.
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