Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Малибу сдают в аренду дом Барби 

Teleprogramma.pro 1 час назад
В Малибу сдают в аренду дом Барби
Фото: Teleprogramma.pro
Особняк знаменитой игрушки был воссоздан в честь 60-летия со дня ее создания. Продвигать коттедж взялась одна из местных риэлтерских компаний. Приезжающие в Малибу туристы смогут снять как целый дом, так и отдельные комнаты. Примечательно, что обойдется это желающим дешевле, чем если бы они делали это в кукольном мире.
(function ($) {var $el=$ ("#insta-2156692275996773255_639837"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.2483660130719)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.2483660130719)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);
больше по теме Ляйсан Утяшева стала прообразом для куклы БарбиЗнаменитая гимнастка вдохновила американских создателей кукол на расширении коллекции.
Как отмечает Daily Mirror, сам дом состоит из трех этажей. В нем есть все, что имеет и кукольный прототип — несколько спален, бассейн, две ванные комнаты, широкая терраса, а также зона для медитаций. Внутри также присутствуют гардеробная, рабочий кабинет, джакузи и кинотеатр. Для обшивки дома строители выбрали розовый цвет — именно он считается классическим для Барби. Желающие также смогут примерить любой наряд знаменитой куклы.
Владельцы недвижимости подчеркивают — обычно этот особняк не сдается. На короткое время стоимость пребывания там составит 60 долларов за ночь.
Подпольный миллионер запугивает новоселов
Teleprogramma.pro: последние новости
Кирилл Клейменов вернулся на пост ведущего программы «Время» Кирилл Клейменов вернулся на пост ведущего программы «Время» 51-летняя Стриженова высказалась в адрес Байсарова-младшего 51-летняя Стриженова высказалась в адрес Байсарова-младшего Сафронов о пластике Ротару: «Пусть лучше человек будет старым и морщинистым» Сафронов о пластике Ротару: «Пусть лучше человек будет старым и морщинистым»
Комментарии
Другое , Ляйсан Утяшева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: военная новинка США поставила Россию под угрозу
Пока вы не уснули: военная новинка США поставила Россию под угрозу80
Песков назвал причину смены главы СПЧ
Песков назвал причину смены главы СПЧ2
Россия обвинила США в дискриминации
Россия обвинила США в дискриминации36
«Они выбрали Россию»
«Они выбрали Россию»117
Названы причины зависти Запада к России
Названы причины зависти Запада к России482
Видео
Опубликован список погибших при ЧП в Красноярском крае
00:48
Опубликован список погибших при ЧП в Красноярском крае
Происшествия Катастрофы
Украинский экс-министр погиб в авиакатастрофе
02:40
Украинский экс-министр погиб в авиакатастрофе
В мире Происшествия
Макрон позвонил Путину
01:54
Макрон позвонил Путину
Политика В мире
Путин обновил Совет по правам человека
00:46
Путин обновил Совет по правам человека
Общество Статьи
Названы причины зависти Запада к России
02:33
Названы причины зависти Запада к России
Политика В мире
Американские геи-военные поплатились за тверк в клубе
00:28
Американские геи-военные поплатились за тверк в клубе
Происшествия Армия
ЧП в Шереметьево: поврежден самолет
00:25
ЧП в Шереметьево: поврежден самолет
Происшествия Войска
Пока вы не уснули: военная новинка США поставила Россию под угрозу
01:07
Пока вы не уснули: военная новинка США поставила Россию под угрозу
В мире
Россиянке грозит смертная казнь на Бали
02:55
Россиянке грозит смертная казнь на Бали
Происшествия
Бузова купила квартиру за 120 миллионов рублей
01:00
Бузова купила квартиру за 120 миллионов рублей
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение