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Объявивший себя богом политик в Киргизии стал фигурантом дела 

BFM.RU + ещё 1 1 час назад
В отношении экс-кандидата в президенты Киргизии Арстанбека Абдылдаева, объявившего себя богом, возбуждено уголовное дело. Досудебное производство ведется по статье УК Киргизии о возбуждении расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды, сообщает «Интерфакс».
Религиоведческая и лингвистическая экспертизы оценят заявления Абдылдаева.
Ранее политик в ходе пресс-конференции сообщил, что является богом и станет президентом вселенной в 2020 году. Его сторонники потребовали от президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова «мирно передать власть» Абдылдаеву. Заявление Абдылдаева вызвало общественный резонанс.
В 2011 и 2017 годах Абдылдаев, также известный как Арстан Алай, дважды выставлял свою кандидатуру на пост президента республики. Он является последователем тенгрианства — древней религии тюрко-монгольских кочевников.
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Другое , Арстанбек Абдылдаев , Интерфакс , Кыргызстан
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