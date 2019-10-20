Объявивший себя богом политик в Киргизии стал фигурантом дела

В отношении экс-кандидата в президенты Киргизии Арстанбека Абдылдаева , объявившего себя богом, возбуждено уголовное дело. Досудебное производство ведется по статье УК Киргизии о возбуждении расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды, сообщает «Интерфакс».

Религиоведческая и лингвистическая экспертизы оценят заявления Абдылдаева.

Ранее политик в ходе пресс-конференции сообщил, что является богом и станет президентом вселенной в 2020 году. Его сторонники потребовали от президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова «мирно передать власть» Абдылдаеву. Заявление Абдылдаева вызвало общественный резонанс.

В 2011 и 2017 годах Абдылдаев, также известный как Арстан Алай, дважды выставлял свою кандидатуру на пост президента республики. Он является последователем тенгрианства — древней религии тюрко-монгольских кочевников.