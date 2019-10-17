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Расписание ряда электричек Ленинградского направления ОЖД изменится 25-27 октября 

Агентство «Москва» + ещё 1 35 минут назад
Расписание ряда электричек Ленинградского направления ОЖД изменится 25-27 октября
Фото: Савелки
Расписание ряда электричек Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД) изменится 25-27 октября 2019 г. из-за модернизации инфраструктуры, сообщили в пресс-службе АО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания». «В связи с модернизацией инфраструктуры Октябрьской железной дороги во второй половине октября изменится расписание движения ряда пригородных поездов на участках Москва — Тверь (Конаково) и Тверь — Бологое (Торжок)», — говорится в сообщении.
Так, отменят частично и на всем маршруте три электрички на участке Москва — Тверь (Конаково) и в обратном направлении. Помимо этого, 25-27 октября изменится время отправления и прибытия некоторых пригородных поездов Московско-Тверской ППК.
В пресс-службе напомнили, что с изменениями можно ознакомиться на информационных стендах станций и на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам». Также актуальное расписание всегда можно найти в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», доступном для iOS и Android.
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