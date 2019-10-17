Расписание ряда электричек Ленинградского направления ОЖД изменится 25-27 октября

Расписание ряда электричек Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД) изменится 25-27 октября 2019 г. из-за модернизации инфраструктуры, сообщили в пресс-службе АО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания». «В связи с модернизацией инфраструктуры Октябрьской железной дороги во второй половине октября изменится расписание движения ряда пригородных поездов на участках Москва — Тверь (Конаково) и Тверь — Бологое (Торжок)», — говорится в сообщении.

Так, отменят частично и на всем маршруте три электрички на участке Москва — Тверь (Конаково) и в обратном направлении. Помимо этого, 25-27 октября изменится время отправления и прибытия некоторых пригородных поездов Московско-Тверской ППК.