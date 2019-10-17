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Всем сотрудникам «Роскосмоса» приказали быть бдительными за границей 

Lenta.ru 1 час назад
Всем сотрудникам «Роскосмоса» приказали быть бдительными за границей
Фото: Lenta.ru
«Роскосмос» ужесточил порядок выезда за границу работников подведомственных предприятий, не имеющих допуска к гостайне. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Два источника уточнили изданию, что от сотрудников потребовали усилить бдительность в связи с геополитической обстановкой и ужесточением санкций против России. Также в госкорпорации указали на рост интереса иностранных разведок к работникам космической отрасли, а также на случаи нападений на сотрудников предприятий.
Теперь каждому работнику необходимо письменно ставить в известность службу безопасности предприятия о времени и месте выезда и цели поездки. А в случае появления неких «тревожащих обстоятельств» следует, проявляя достоинство, незамедлительно сообщить о них на работу.
Близкий к «Роскосмосу» собеседник «Ведомостей» пояснил, что речь идет не о запрете, а о систематизации выезда сотрудников за рубеж, чтобы в случае экстренной ситуации работник мог максимально быстро получить помощь.
9 октября комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который запрещает бывшим сотрудникам ФСБ выезжать за границу в течение пяти лет после увольнения. Авторы законопроекта пояснили, что документ подготовлен по инициативе ФСБ. Поводом для внесения поправок стали задержания за границей россиян, которые раньше служили в органах государственной безопасности.
14 августа Министерство науки и высшего образования подготовило приказ об ужесточении правил контакта российских ученых с иностранными и международными организациями. Согласно тексту документа, на встрече с иностранными коллегами должны присутствовать как минимум двое российских ученых. Кроме того, такие встречи возможны только с разрешения руководства. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что нужно проявлять «определенную бдительность», но новые предписания Минобрнауки «выглядят как перебор».
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Другое , Дмитрий Песков , Демьян Кудрявцев , ФСБ , Роскосмос , Госдума , Минобрнауки , Ведомости
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