Всем сотрудникам «Роскосмоса» приказали быть бдительными за границей

«Роскосмос» ужесточил порядок выезда за границу работников подведомственных предприятий, не имеющих допуска к гостайне. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Два источника уточнили изданию, что от сотрудников потребовали усилить бдительность в связи с геополитической обстановкой и ужесточением санкций против России . Также в госкорпорации указали на рост интереса иностранных разведок к работникам космической отрасли, а также на случаи нападений на сотрудников предприятий.

Теперь каждому работнику необходимо письменно ставить в известность службу безопасности предприятия о времени и месте выезда и цели поездки. А в случае появления неких «тревожащих обстоятельств» следует, проявляя достоинство, незамедлительно сообщить о них на работу.

Близкий к «Роскосмосу» собеседник «Ведомостей» пояснил, что речь идет не о запрете, а о систематизации выезда сотрудников за рубеж, чтобы в случае экстренной ситуации работник мог максимально быстро получить помощь.

9 октября комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который запрещает бывшим сотрудникам ФСБ выезжать за границу в течение пяти лет после увольнения. Авторы законопроекта пояснили, что документ подготовлен по инициативе ФСБ. Поводом для внесения поправок стали задержания за границей россиян, которые раньше служили в органах государственной безопасности.