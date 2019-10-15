Меркель продала Германию за 5G и «Северный поток»?

Bild (Германия): как Меркель продает нас Китаю

Bild (Германия) обвиняет канцлера в том, что она якобы продала страну обвиняет канцлера в том, что она якобы продала страну Китаю России , забыв о принципах. Причина критики: Меркель продолжает поддерживать «Северный поток — 2», а недавно позволила Huawei участвовать в развитии немецких сетей 5G. Противники Меркель в ярости!

Китайский телекоммуникационный концерн Huawei все-таки будет участвовать в развитии немецких сетей 5G. Соответствующую информацию Handelsblatt изданию Bild подтвердили в правительственных кругах.

Вопреки всем предостережениям.

Немецкие и другие западные спецслужбы настоятельно предостерегают от технической зависимости, саботажа и шпионажа. И, несмотря на это, предстоит отказ от соответствующих формулировок в «требованиях безопасности для телекоммуникационных сетей». Обоснование: Ангела Меркель опасается конфликта с Китаем и последствий для немецких компаний.

Другими словами, Меркель продает нашу безопасность Китаю.

Резкая критика прозвучала в рядах ее собственной партии.

Норберт Реттген (ХДС, 54 года), глава комитета бундестага по внешней политике: «Вопрос не в том, доверяем ли мы концерну Huawei или нет, а в том, доверяем ли мы Коммунистической партии Китая, интересам и требованиям которой, разумеется, подчинен Huawei».

В конце концов, речь идет о вопросе: «Кому мы позволяем выстраивать цифровую нервную систему нашей страны?» Это вопрос национальной безопасности, уровня конституции.

Реттген требует прозрачного публичного решения: «Сделать это просто путем административных действий или внутриправительственных документов не получится. Это должно решаться в бундестаге и закрепляться на законодательном уровне — например, в виде дополнения к телекоммуникационным законам!»

Элмар Брок (73 года), самый опытный политик ХДС по вопросам внешних отношений и Европы: «Я считаю доступ для Huawei огромной ошибкой!»

Обоснование: «Мы создаем новую зависимость от Китая и снова упускаем шанс создать собственное европейское решение в этой области».

Брок задается вопросом: «Почему мы не поддерживаем деньгами европейских производителей, которые также способны на это? Это не антикитайский, а проевропейский подход!»

Линда Тойтеберг (38 лет), генеральный секретарь СвДП: «Мы считаем крайне опасным предоставление Huawei доступа к нашим сетям 5G». Можно «ежедневно наблюдать за тем, как Китай задействует технологии слежения против собственного населения».

Канцлер Меркель должна «срочно объяснить, почему она, по всей видимости, совершенно иначе оценивает этот риск, чем наши друзья и союзники в Японии, Австралии или Соединенных Штатах Америки». Они видят в Huawei опасность.

Однако федеральное правительство вчера дало ответ. Не будет производиться исключение кандидатов, а введен «каталог расширенных строгих требований безопасности» для сетей 5G.

Тем не менее многие эксперты все же считают сделку Меркель с Китаем слишком смелой. «Как канцлер хочет не дать Пекину получить доступ к технологиям Huawei?» — задается вопросом бывший глава немецкой разведки. Все немецкие спецслужбы «резко против — все!»

Предостерегает и гонконгский активист Джошуа Вонг. Диссиденты, бежавшие в Германию, могут снова оказаться в зоне доступа режима. «Через Huawei за ними в Германии скоро снова сможет начать шпионить китайское государство».

Конфликт из-за проекта «Северный поток — 2»

Из-за газопровода «Северный поток — 2» Ангела Меркель тоже столкнулась с резкой критикой.

Против многомиллиардного проекта кремлевского концерна «Газпром» настроены и в ЕС , и во всей Восточной Европе. США даже пригрозили санкциями против участвующих в проекте компаний.

Причина: при помощи трубопровода через Балтийское море российский президент Владимир Путин хочет обойти Восточную Европу и прежде всего Украину — и в случае необходимости отрезать их от газовых поставок.

И все же Берлин железной рукой продвигает проект в партнерстве с Кремлем. Обоснование: немецкие экономические интересы.

При этом большая часть газа должна будет проходить только через Германию — она пойдет на юго-восток Европы (в том числе, в Чехию)…