Депутаты вступились за воспитательницу, уволенную из-за «Конька-горбунка»

Напомним, инцидент произошел несколько дней назад, когда воспитательница читала детям сказку Ершова "Конек-Горбунок". В ней царь угрожал посадить Иванушку на кол, если тот не раздобудет ему жар-птицу. Один из малышей спросил, что это значит. И воспитательница пояснила — "когда человека сажают на кол, кол проходил через тело, и потом человек умирает". После этого у одного из ребят появилась тревожность, истерики и страх смерти. Он просил родителей большое не водить его в садик. Еще несколько родителей пожаловались на педагога руководству учреждения.

По мнению Милонова, родителям следовало бы вместо жалоб поговорить с детьми и рассказать о народном фольклоре, ведь во многих сказках ключевым сюжетом является какое-либо физическое наказание или даже казнь.

"Например, Илья Муромец довольно грубо, с точки зрения этих родителей, обходился со своими противниками — то голову отрубит, то ещё как-то разделается с врагами киевского князя. Нам теперь что, детям русских былин не читать?", — цитирует Милонова агентство.

В похожей манере высказался и Владимир Жириновский.

"Воспитательницу детского сада в Таганроге, которая объяснила детям значение выражения "посадить на кол", нужно восстановить на работе. Она ничего не нарушила, не давала каких-то кровожадных пояснений и не запугивала детей специально", — заявил лидер ЛДПР.

Однако специалисты отмечают, что женщина работала в коррекционной группе с детьми, имеющими неустойчивый эмоциональный фон психостатуса. Воспитательница обязана была учитывать это. Ее уволили "за нарушение методов воспитания, включающих среди прочего психологическое насилие над детьми". Женщина подала апелляцию, потребовав восстановить ее в должности, но проиграла.