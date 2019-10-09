В Йошкар-Оле под суд пойдет «свидетельница Иеговы»

По ходатайству следствия Пегашеву поместили в СИЗО№1. Примечательно, что она является очередной арестованной последовательницей вероучения «Свидетелей Иеговы» . До этого под суд за подозрения в экстремизме попали еще 6 женщин и 33 мужчины. Руководство «Свидетелей» же сообщает, что правительством страны запрещена секта, но не религия, которую исповедуют и активно продвигают в массы ее последователи, отмечает Idel. Реалии.

Теперь Пегашевой грозит штраф в размере от 300 до 600 тысяч, исправительные работы или лишение свободы сроком на 2-4 года.

Среди задержанных экстремистов были и жители ПФО. Ранее «Наша версия» сообщала о том, как в прошлом году супруги арестованных по подозрению в запрещенной деятельности мужчин обратились к главе Совета по правам человека . Среди них была жена жителя Уфы Анатолия Вилиткевича, признанного правозащитным центром «Мемориал» политзаключенным на основании того, что обвинения Вилиткевича в последовании учений «Свидетелей Иеговы» нарушают его права в свободе вероисповедания.

Также в прошлом году в трех городах Татарстана прошли торги на имущество «Свидетелей Иеговы», имеющих в регионе несколько филиалов.