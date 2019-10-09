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В Йошкар-Оле под суд пойдет «свидетельница Иеговы» 

Версия 2 часа назад
В Йошкар-Оле под суд пойдет «свидетельница Иеговы»
Фото: Версия
Неделю назад у задержанной по подозрению в экстремистской деятельности жительницы Марий Эл Екатерины Пегашевой в квартире было проведено два обыска и еще один в доме ее матери в Кировской области. Сотрудниками правоохранительных органов были найдены и изъяты экстремистские материалы: письма, заметки, книги, документы, доказывающие причастность женщины к пропагандистской деятельности запрещенной в России секты.
По ходатайству следствия Пегашеву поместили в СИЗО№1. Примечательно, что она является очередной арестованной последовательницей вероучения «Свидетелей Иеговы». До этого под суд за подозрения в экстремизме попали еще 6 женщин и 33 мужчины. Руководство «Свидетелей» же сообщает, что правительством страны запрещена секта, но не религия, которую исповедуют и активно продвигают в массы ее последователи, отмечает Idel. Реалии.
Теперь Пегашевой грозит штраф в размере от 300 до 600 тысяч, исправительные работы или лишение свободы сроком на 2-4 года.
Среди задержанных экстремистов были и жители ПФО. Ранее «Наша версия» сообщала о том, как в прошлом году супруги арестованных по подозрению в запрещенной деятельности мужчин обратились к главе Совета по правам человека. Среди них была жена жителя Уфы Анатолия Вилиткевича, признанного правозащитным центром «Мемориал» политзаключенным на основании того, что обвинения Вилиткевича в последовании учений «Свидетелей Иеговы» нарушают его права в свободе вероисповедания.
Также в прошлом году в трех городах Татарстана прошли торги на имущество «Свидетелей Иеговы», имеющих в регионе несколько филиалов.
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Другое , Совет по правам человека , Свидетели Иеговы , Мемориал , МВД , Йошкар-Ола , Кировская Область , Республика Марий Эл
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