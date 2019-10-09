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Пилот и стюардесса устроили драку на борту самолета 

Мир24 + ещё 3 12 часов назад
Пилот и стюардесса устроили драку на борту самолета
Фото: РИА "ФедералПресс"
Пилот и стюардесса авиакомпании Republican Airways не сдержали эмоций и устроили драку прямо на борту самолета. Инцидент произошел в аэропорту американского Денвера — в то время, пока лайнер ожидал вылета, сообщает ABC News.
Участниками конфликта стали 36-летний Уильям Томас и 29-летняя Мариша Спорер. Известно, что мужчина и женщина с 2018 года состояли в интимной близости. Рассматривается версия, согласно которой Спорер обнаружила в телефоне своего любовника что-то, что ей очень не понравилось.
На кадрах, запечатленных камерой, видно, как мужчина приближается к женщине и плюет в нее. Стюардессе, разумеется, такой жест пришелся не по душе, после чего она наносит три удара по лицу своего обидчика. Пилот в ответ начал бить ее по ребрам.
Ранее сообщалось, что пожилая женщина, летевшая рейсом Москва — Симферополь, устроила скандал на борту самолета. Она, находясь в состоянии алкогольного опьянения, при посадке лайнера не пожелала пристегнуться и вступила в драку со стюардом.
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Комментарии
Другое , Драка , Уильям Томас , телеканал АВС
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