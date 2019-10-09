Задержанная за одиночный пикет гражданка не является бортпроводником «Аэрофлота»

Восьмого октября во время одиночного пикета у аэропорта Шереметьево была задержана уволенная ранее за неоднократные нарушения на работе бывшая бортпроводница «Аэрофлота» и глава Шереметьевского профсоюза бортпроводников (ШПБ) Илона Борисова . Об этом сообщает «Интерфакс».

Кроме того, как сообщило агентство, еще один пикетчик, оказавшийся водителем автобуса, был замечен у офиса авиакомпании в Мелькисарово. Третий человек с плакатом, появившийся у офиса на Арбате, оказался членом радикальной партии.

В «Аэрофлоте» отметили, что компании «известно о якобы проводимых членами ШПБ одиночных пикетах». Также в «Аэрофлоте» подчеркнули, что Илона Борисова в настоящий момент не является сотрудником авиакомпании. «С 1 октября она была уволена в полном соответствии с трудовым законодательством РФ . Ее увольнение никак не связано с деятельностью Шереметьевского профсоюза бортпроводников. Борисова была уволена в связи с неоднократным неисполнением без уважительных причин трудовых обязанностей, кроме того, у нее было дисциплинарное взыскание», — заявили в компании.

Кроме того, в «Аэрофлоте» подчеркнули, что ШПБ «не представляет интересы всего трудового коллектива бортпроводников авиакомпании, который насчитывает более 8,5 тысячи человек, а представляет интересы лишь 11-13 человек, которые состоят в этом профсоюзе. Серия одиночных пикетов — это продолжение популистских действий главы ШПБ, не имеющих отношения к действиям профсоюза.

Ранее призыв главы ШПБ к бортпроводникам подключиться к несуществующей „забастовке“ и брать больничные листы не увенчался успехом, более того она сама в последствии назвала эту фейковую „забастовку“ незаконной. Безуспешной оказалась и начатая Борисовой голодовка „до победного конца“ — она завершилась в рекордные сроки сбором денег на личную карту главы ШПБ.

Коллеги по профсоюзной деятельности ее поступок осудили, так же как и призывы к забастовке „Больничный лист“. Глава Шереметьевского профсоюза летного состава Игорь Дельдюжов , ярый оппонент „Аэрофлота“, назвал акцию „незаконным мероприятием“. Он заявил, что работодатель не должен реагировать на этот вброс, который пришел из интернета.

В „Аэрофлоте“ информацию о массовых больничных опровергли. По данным авиакомпании, количество открытых больничных не превышает норму и соответствует среднегодовым показателям. При этом в последние дни количество закрытых больничных листов превышало число открытых. Все рейсы авиакомпании выполняются по расписанию и полностью укомплектованы экипажем.

В будущем „Аэрофлот“ планирует потратить 740 миллионов рублей на медстрахование сотрудников. Перевозчик уже объявил тендер на добровольное медицинское страхованию работников „Аэрофлота“, членов их семей и пенсионеров. Помимо этого, перевозчик осуществляет программы социальной поддержки семей с детьми, а также материально помогает пенсионерам — бывшим работникам компании.

Кроме того, сотрудники авиакомпании активно пользуются ипотечными кредитами, что говорит о том, что они уверенно чувствует себя в социальном плане. Любопытно, что на это указывала ранее и сама Илона Борисова.