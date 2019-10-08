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Жена Преснякова-младшего высказалась об успехе Гагариной и Лободы 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Жена Преснякова-младшего высказалась об успехе Гагариной и Лободы
Фото: Teleprogramma.pro
37-летняя Наталья Подольская не скрывает: ей мало быть просто поющей женой Владимира Преснякова. Выпускница «Фабрики звезд» заявила, что как и у любого другого артиста у нее есть амбиции, мечты и желания. Возлюбленная экс-супруга Кристины Орбакайте не сомневается, что еще сможет удивить своих подписчиков. По словам певицы, уже сейчас ощущает прилив творческих сил. Подольская уверена: у нее все впереди и нет причин для огорчений.
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Размышляя о собственной певческой карьере, Наталья отметила, что всегда ставит в пример историю Полины Гагариной и Светланы Лободы. Так, артистка напомнила, что каких-то семь лет назад супруга модного фотографа Дмитрия Исхакова не имела такого успеха, но сумела дождаться своей песни, тандема с Константином Меладзе и невероятного взлета, считает Подольская.
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Тот же путь, по мнению возлюбленной Преснякова, прошла и экс-солистка группы «ВИА Гра» Светлана Лобода. Наталья вспомнила, что наставница вокального проекта «Голос. Дети» не раз говорила в своих интервью, что на протяжении десяти лет шла к успеху.
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Другое , Дмитрий Исхаков , Кристина Орбакайте , Наталья Подольская , Владимир Пресняков , Инна Маликова , Светлана Лобода , Константин Меладзе , Полина Гагарина
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