Жена Преснякова-младшего высказалась об успехе Гагариной и Лободы

37-летняя Наталья Подольская не скрывает: ей мало быть просто поющей женой Владимира Преснякова . Выпускница «Фабрики звезд» заявила, что как и у любого другого артиста у нее есть амбиции, мечты и желания. Возлюбленная экс-супруга Кристины Орбакайте не сомневается, что еще сможет удивить своих подписчиков. По словам певицы, уже сейчас ощущает прилив творческих сил. Подольская уверена: у нее все впереди и нет причин для огорчений.

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Тот же путь, по мнению возлюбленной Преснякова, прошла и экс-солистка группы «ВИА Гра» Светлана Лобода. Наталья вспомнила, что наставница вокального проекта «Голос. Дети» не раз говорила в своих интервью, что на протяжении десяти лет шла к успеху.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-2125621459167716886_25769240"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.071875)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.071875)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery); «Это означает, что, если ты в себя веришь, если ты продолжаешь заниматься тем, чем хочешь, ты обязательно рано или поздно придешь к своей цели. Так я себя и настраиваю», — приводит «ОК!» слова Натальи Подольской. Напомним, что вместе с супругом певица воспитывает четырехлетнего сына Артемия. Исполнительница не скрывает, что очень благодарна Владимиру за поддержку и искреннюю любовь, которая вдохновляет ее на новые свершения.