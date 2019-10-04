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Первый виртуальный концертный зал создан в Ингушетии 

ТАСС + ещё 1 3 часа назад
МАГАС, 4 октября. /ТАСС/. Первый виртуальный концертный зал в рамках нацпроекта «Культура» создан в Ингушетии. Он будет действовать на базе Государственной филармонии им. Ахмеда Хамхоева, рассказал ТАСС в пятницу замминистра культуры и архивного дела Ингушетии Алихан Ваделов.
"Виртуальный концертный зал уже запущен, оборудование закуплено, мы подключились к специально созданному порталу Минкультуры России. Если, например, проходит большой концерт симфонического оркестра в Мариинском театре, мы картинку их концерта выводим на экран в нашем зале, звук настроен нами, чтобы создать атмосферу полного присутствия, и житель республики может прийти
и увидеть, послушать концерт, который в это время идет в Мариинском", — сказал Ваделов.
По его словам, в ближайшее время будет составлен график представлений в виртуальном зале.
"Первый этап проекта по введению виртуальных концертных залов будет идти несколько лет, а уже во втором этапе мы рассматриваем возможность трансляции своих концертов в другие регионы, то есть, в других регионах люди смогут знакомиться с нашей культурой, традициями. Наши концерты смогут смотреть даже за рубежом, для этого просто нужно будет зайти на сайт и подключиться к нам", — добавил замминистра.
Госфилармония им. А. Хамхоева располагается в здании летнего амфитеатра — самого крупного концертного зала региона, который в 2020 году планируется закрыть на реконструкцию. Как отметил Ваделов, на период реконструкции амфитеатра, виртуальный концертный зал будет располагаться в республиканском доме культуры.
Нацпроект «Культура» разработан для реализации президентского указа «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Нацпроект состоит из трех подразделов: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд рублей (из федерального — 109,7 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ — 3,8 млрд рублей). При этом наибольшее финансирование предусмотрено для проекта «Культурная среда» — 84 млрд рублей.
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Другое , Минкультуры , ИТАР-ТАСС , Магас , Республика Ингушетия
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