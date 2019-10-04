Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мэр Мурманска Андрей Сысоев вступил в должность 

ТАСС 2 часа назад
МУРМАНСК, 4 октября. /ТАСС/. Андрей Сысоев, избранный в конце сентября из числа депутатов мэром города, вступил в пятницу в должность. Об этом сообщили ТАСС в горсовете Мурманска.
"На церемонии инаугурации избранный глава города вступил в должность", — сказали в горсовете.
Депутаты горсовета Мурманска избрали нового мэра города единогласно на заседании 26 сентября. Андрей Сысоев был единственной кандидатурой, ранее он занимал должность главы администрации Мурманска. Избрание главы города прошло после выборов депутатов городского совета шестого созыва, состоявшихся 8 сентября этого года. По уставу, мэр избирался из числа депутатов. Датой инаугурации стал День города — 4 октября отмечается 103 года с момента основания Мурманска (изначально — Романов-на-Мурмане).
Андрей Иванович Сысоев родился в 1958 году. Работал в нефтегазовой промышленности и в коммерческих структурах Мурманска. Награжден медалью «За трудовое отличие». Избирался депутатом совета депутатов города Мурманска третьего и четвертого созывов. С ноября 2010 года был главой администрации города Мурманска.
На посту мэра он сменил Тамару Прямикову, ставшую мэром в октябре 2018 года. Сейчас она продолжает оставаться депутатом горсовета.
Выборы нового главы администрации города должны состояться в течение месяца, претендовать на должность могут все граждане.
Устроившая голый протест актриса стала депутатом
ТАСС: последние новости
Участок трассы "Кавказ" у города Баксана в КБР расширят до четырех полос Участок трассы "Кавказ" у города Баксана в КБР расширят до четырех полос Гостям фестиваля Кавказа в Петербурге покажут концерт и народные игры Гостям фестиваля Кавказа в Петербурге покажут концерт и народные игры Группа Михаила Гуцериева вложила более 1 млрд рублей в облачный игровой сервис Группа Михаила Гуцериева вложила более 1 млрд рублей в облачный игровой сервис
Комментарии
Другое , Андрей Сысоев , Тамара Прямикова , ИТАР-ТАСС , Мурманск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киев приготовил резервный план по полной блокаде Донбасса
Киев приготовил резервный план по полной блокаде Донбасса308
В НАТО опубликовали фото Су-34 в прицеле
В НАТО опубликовали фото Су-34 в прицеле24
Лукашенко попросил Зеленского о помощи
Лукашенко попросил Зеленского о помощи266
Лукашенко насмешил зал оговоркой о России
Лукашенко насмешил зал оговоркой о России42
В России стали реже умирать
В России стали реже умирать8
Видео
«Украина готовится к военным действиям»
01:10
«Украина готовится к военным действиям»
Политика Армия
Нет спасения: «Солнцепек» оценили в США
02:12
Нет спасения: «Солнцепек» оценили в США
Оружие Армия
Порошенко начинает большой торг с Зеленским
00:26
Порошенко начинает большой торг с Зеленским
В мире Статьи
«Ломали дверь»: в Иране россиянку взяли за шпионаж
04:28
«Ломали дверь»: в Иране россиянку взяли за шпионаж
В мире
Пока вы спали: пилота SSJ 100 обвинили в гибели людей
03:34
Пока вы спали: пилота SSJ 100 обвинили в гибели людей
Общество
Пойманную с кокаином Бочкареву парализовало
01:00
Пойманную с кокаином Бочкареву парализовало
Шоу-бизнес
«Украингейт»: что США готовили для Зеленского
00:48
«Украингейт»: что США готовили для Зеленского
В мире Статьи
Скандал в онкоцентре Блохина: новые подробности
04:27
Скандал в онкоцентре Блохина: новые подробности
Общество
Вооруженные люди захватили российский завод
00:30
Вооруженные люди захватили российский завод
Происшествия
«Добрая девочка»: как Путин повлиял на Грету Тунберг
00:45
«Добрая девочка»: как Путин повлиял на Грету Тунберг
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение