Дочки Валерии Гай Германики растут редкими красавицами

Валерия опублмковала фото младшей дочки Северины, рожденной от танцора Вадима Любушкина . Брак Гай Германики и Любушкина продлился всего лишь 10 дней.

Мужчина обманул Валерию, оказалось, в США у него есть семья. Валерия уже была беременна, но сразу развелась с двоеженцем. До некоторых пор она одна растила дочек Октавию и Северину. Пожалуй, фото младшей девочки она показала впервые. Северина — наобыкновенной красоты девочка. У нее ангельское личико — голубые глаза, светлые волосы, бровки, словно нарисованные, милая нежная улыбка. Фото маленькой Северины было в Instagram stories режиссера. Такое впечателение, что на фото запечатлена девочка из прошлого века.

Минувшим летом на одном из кинофестивалей Валерия Гай Германика показалась с новым мужем и беременной. Возможно, в ее семье уже случилось пополнение.