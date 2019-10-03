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Дочки Валерии Гай Германики растут редкими красавицами 

Аргументы Недели 1 час назад
Дочки Валерии Гай Германики растут редкими красавицами
Фото: Аргументы Недели
Валерия опублмковала фото младшей дочки Северины, рожденной от танцора Вадима Любушкина. Брак Гай Германики и Любушкина продлился всего лишь 10 дней.
Мужчина обманул Валерию, оказалось, в США у него есть семья. Валерия уже была беременна, но сразу развелась с двоеженцем. До некоторых пор она одна растила дочек Октавию и Северину. Пожалуй, фото младшей девочки она показала впервые. Северина — наобыкновенной красоты девочка. У нее ангельское личико — голубые глаза, светлые волосы, бровки, словно нарисованные, милая нежная улыбка. Фото маленькой Северины было в Instagram stories режиссера. Такое впечателение, что на фото запечатлена девочка из прошлого века.
Минувшим летом на одном из кинофестивалей Валерия Гай Германика показалась с новым мужем и беременной. Возможно, в ее семье уже случилось пополнение.
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Другое , Вадим Любушкин , США
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