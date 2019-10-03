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Соловьёва, взорвавшего соцсети Татарстана эфирной бранью, хотят засудить 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Соловьёва могут засудить за брань в эфире
Фото: РИА Новости
Адвокат из Казани Еркен Сарсембаев считает необходимым привлечь к уголовной ответственности теле-радио ведущего Владимира Соловьева за оскорбление слушателя из Татарстана. Юрист обратился с таим призывом к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину и генеральному прокурору Юрию Чайке.
Как отмечает Ura.ru, речь идёт об инциденте, который случился в эфире радиостанции «Вести FM». По словам адвоката, ведущий начал пародировать татарский акцент, что, по мнению Сарсембаева, впрямую оскорбляет и подвергает насмешке всех представителей нации. Адвокат уверен, что действия Соловьева подпадают под статью Уголовного кодекса «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».
Сарсембаев уточнил, что слушатель, на которого ополчился Соловьёв, выступил в эфире со своими личными оценочными суждениями, а журналист в ответ начал распространяться обо всем Татарстане. Правозащитник сравнил ведущего с «дворовым бандитом», оскорбившим целую республику.
Накануне Владимир Соловьёв в радиоэфире зачитал высказывания слушателя из Татарстана, который в соцсетях назвал ведущего «лакеем» и «путиноидом», который крутит «толстой жопой».
При этом журналист зачитывал текст с характерным восточным акцентом, после чего обрушился на автора строк с потоком брани.
Соловьёв назвал его «мразью» и предположил, что такие люди потом присоединяются к ИГИЛ — запрещенной в России террористической группировке.
Представитель правительства Татарстана Лилия Галимова назвала такое поведение ведущего некрасивым с точки зрения дискуссии, ведь оппонент не мог сразу ответить на оскорбления. Выходка Соловьёва также вызвало возмущение в соцсетях и Telegram-каналах Татарстана.
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Комментарии
Другое , Юрий Чайка , Александр Бастрыкин , Владимир Соловьев , Лилия Галимова , Исламское государство , СКР , Вести ФМ , Казань , Республика Татарстан
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