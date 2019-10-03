Соловьёва могут засудить за брань в эфире

Соловьёва, взорвавшего соцсети Татарстана эфирной бранью, хотят засудить

Как отмечает Ura.ru, речь идёт об инциденте, который случился в эфире радиостанции «Вести FM». По словам адвоката, ведущий начал пародировать татарский акцент, что, по мнению Сарсембаева, впрямую оскорбляет и подвергает насмешке всех представителей нации. Адвокат уверен, что действия Соловьева подпадают под статью Уголовного кодекса «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Сарсембаев уточнил, что слушатель, на которого ополчился Соловьёв, выступил в эфире со своими личными оценочными суждениями, а журналист в ответ начал распространяться обо всем Татарстане. Правозащитник сравнил ведущего с «дворовым бандитом», оскорбившим целую республику.

Накануне Владимир Соловьёв в радиоэфире зачитал высказывания слушателя из Татарстана, который в соцсетях назвал ведущего «лакеем» и «путиноидом», который крутит «толстой жопой».

При этом журналист зачитывал текст с характерным восточным акцентом, после чего обрушился на автора строк с потоком брани.

Соловьёв назвал его «мразью» и предположил, что такие люди потом присоединяются к ИГИЛ — запрещенной в России террористической группировке.