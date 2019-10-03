Бирюков: Система умного освещения внедряется в столице

Об этом в рамках Российской энергетической недели журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков

"В городе внедряется система умного освещения, где автоматически работают датчики. С помощью этой системы мы видим, на каком участке есть неполадки, в соответствии с этим принимаются решения", — сказал Бирюков. — Также в Москве развивается автоматизация учета тепловой энергии горячего водоснабжения".

"К автоматизированной системе учета потребления ресурсов подключено 42% многоквартирных домов и приблизительно 23% социальных объектов. Мы сейчас заключили контракт жизненного цикла, по которому вся система будет модернизирована и приборы учета будут обновлены, и для этого привлечены предприятия бизнеса различных направлений, включая Россети Ростелеком и другие компании", — заявил он.

Российская энергетическая неделя проходит в Москве со 2 по 5 октября.