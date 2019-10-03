Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бирюков: Система умного освещения внедряется в столице 

Российская Газета + ещё 1 2 часа назад
Об этом в рамках Российской энергетической недели журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
"В городе внедряется система умного освещения, где автоматически работают датчики. С помощью этой системы мы видим, на каком участке есть неполадки, в соответствии с этим принимаются решения", — сказал Бирюков. — Также в Москве развивается автоматизация учета тепловой энергии горячего водоснабжения".
"К автоматизированной системе учета потребления ресурсов подключено 42% многоквартирных домов и приблизительно 23% социальных объектов. Мы сейчас заключили контракт жизненного цикла, по которому вся система будет модернизирована и приборы учета будут обновлены, и для этого привлечены предприятия бизнеса различных направлений, включая Россети, Ростелеком и другие компании", — заявил он.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве со 2 по 5 октября.
Как москвич сменил ориентацию по вине Apple
Российская Газета: последние новости
Казбек Коков избран главой Кабардино-Балкарии Казбек Коков избран главой Кабардино-Балкарии Вероника Скворцова представила новую систему начисления зарплат врачей Вероника Скворцова представила новую систему начисления зарплат врачей Португальский эксперт: России пора подумать о Владивостоке Португальский эксперт: России пора подумать о Владивостоке
Комментарии
Другое , Петр Бирюков , Россети , Ростелеком , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Конец «эпохи Меркель»: Германия недооценила Путина
Конец «эпохи Меркель»: Германия недооценила Путина6
Путин уволил пять генералов
Путин уволил пять генералов123
Пока вы спали: пилота SSJ 100 обвинили в гибели людей
Пока вы спали: пилота SSJ 100 обвинили в гибели людей20
«Поразительно коррумпирована»: Трамп обрушился на Украину
«Поразительно коррумпирована»: Трамп обрушился на Украину337
Ракетный катер загорелся в Севастополе
Ракетный катер загорелся в Севастополе2
Видео
Пока вы спали: пилота SSJ 100 обвинили в гибели людей
03:34
Пока вы спали: пилота SSJ 100 обвинили в гибели людей
Общество
Гуф хочет «двушку» на юго-западе за клип «Москва»
02:03
Гуф хочет «двушку» на юго-западе за клип «Москва»
Шоу-бизнес
Разговор Трампа и Зеленского слышал советник Пенса
05:04
Разговор Трампа и Зеленского слышал советник Пенса
В мире Ближний Восток
Путин уволил главу ФСИН
01:37
Путин уволил главу ФСИН
Политика
Опускают в унитаз и дерутся за деньги: скандалы в школах
00:44
Опускают в унитаз и дерутся за деньги: скандалы в школах
Происшествия Статьи
Раздел при разводе: Грудинин подал в суд на больницу
00:48
Раздел при разводе: Грудинин подал в суд на больницу
Общество
Украинский журналист осудил Соловьева за «поганый язык»
00:51
Украинский журналист осудил Соловьева за «поганый язык»
Общество Украина
Сын вице-президента МТС три часа убегал от ГИБДД
01:40
Сын вице-президента МТС три часа убегал от ГИБДД
Происшествия Криминал
В скандал с Бочкаревой втянули Началову
01:00
В скандал с Бочкаревой втянули Началову
Шоу-бизнес
Лукашенко отправляется на Украину
01:30
Лукашенко отправляется на Украину
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть