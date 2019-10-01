В ГД рассмотрят законопроект о запрете платных парковок у соцобъектов

В России могут запретить платные парковки у школ, больниц и других социальных учреждений

Из-за важности таких социальных объектов парковочные места должны быть бесплатными.

«Законопроектом предлагается внести изменения в статью 13 федерального закона «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Документ предполагает, что власти регионов РФ могут запретить платные парковки на территориях, непосредственно прилегающих к объектам спорта, образовательным и медицинским организациям, организациям культуры, органам власти, а также на землях, относящихся к общему имуществу многоквартирных домов.