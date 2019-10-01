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В России могут запретить платные парковки у школ, больниц и других социальных учреждений 

ТК «Звезда» + ещё 2 2 часа назад
В ГД рассмотрят законопроект о запрете платных парковок у соцобъектов
Фото: ТК «Звезда»
Из-за важности таких социальных объектов парковочные места должны быть бесплатными.
Депутаты Государственной думы от ЛДПР предложили полностью запретить платные парковки близ школ, больниц и других социальных объектов, сообщила пресс-служба Ярослава Нилова, одного из авторов документа.
Инициативу выдвинули руководитель комитета ГД по труду и соцполитике Ярослав Нилов, вице-спикер Игорь Лебедев, глава комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко и депутат Андрей Свинцов.
«Законопроектом предлагается внести изменения в статью 13 федерального закона «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Документ предполагает, что власти регионов РФ могут запретить платные парковки на территориях, непосредственно прилегающих к объектам спорта, образовательным и медицинским организациям, организациям культуры, органам власти, а также на землях, относящихся к общему имуществу многоквартирных домов.
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Комментарии
Другое , Законопроекты , Игорь Лебедев , Алексей Диденко , Андрей Свинцов , Ярослав Нилов , Госдума , ЛДПР
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