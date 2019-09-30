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На федеральном ТВ вспомнили слова Путина перед войной в Чечне 

Lenta.ru 46 минут назад
На федеральном ТВ вспомнили слова Путина перед войной в Чечне
Фото: Lenta.ru
В программе «Сегодня» на телеканале НТВ вышел сюжет, приуроченный к 20-летию со дня ввода федеральных сил в Чечню.
В сюжете кратко приводится хронология событий, предшествовавших вводу войск в республику: вторжение боевиков в Дагестан, взрывы в жилых домах в Москве и Волгодонске. «В этот момент стало понятно, что Москве придется вести борьбу с международным терроризмом на своей территории — другого выбора не было», — говорит корреспондент.
Затем следуют архивные кадры с Владимиром Путиным, в то время премьер-министром России. «Военные будут выбирать свои позиции так и там, где это выгодно с военной точки зрения», — сказал он журналистам, комментируя начало кампании в Чечне.
Также в сюжете вспоминают о переходе бывшего муфтия непризнанной Ичкерии Ахмата-Кадырова на сторону российского правительства.
«По сути, именно 20 лет назад, в конце сентября 1999 года, Россия перестала идти на уступки и повела борьбу с международным терроризмом в одиночку. Запад же еще два года по привычке называл международный альянс террористов в Чечне повстанцами. Вплоть до атаки на США 11 сентября 2001 года», — заключили журналисты.
Активная фаза второй чеченской кампании завершилась весной 2000 года, однако ее партизанская фаза продолжалась более девяти лет и распространилась почти на весь Северный Кавказ. Режим контртеррористической операции в регионе был отменен только в 2009 году.
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Комментарии
Другое , Владимир Путин , Правительство РФ , НТВ , Волгодонск , Москва , Республика Дагестан , Чеченская Республика
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