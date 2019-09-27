Стали известны подробности скандала с Авериным

Сегодня стало известно, что Максима Аверина оштрафовали за дебош на борту самолета. В своем Инстаграм он сообщил, что с ним все в порядке.
Как удалось установить журналистам, Аверин летел из Барнаула со своим концертным директором, который немного выпил. Актер требовал, чтобы его товарища и по совместительству директора пересадили в бизнес-класс.
Стюардессы не выполнили просьбы актера и начался скандал. Аверин и его директор нецензурно выражались и оскорбляли членов экипажа. Их в аэропорту Шереметьево встретила полиция. Актер получил штраф в размере 500 рублей.