Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стали известны подробности скандала с Максимом Авериным 

Вести Подмосковья 2 часа назад
Стали известны подробности скандала с Авериным
Фото: Instagram
Сегодня стало известно, что Максима Аверина оштрафовали за дебош на борту самолета. В своем Инстаграм он сообщил, что с ним все в порядке.
Как удалось установить журналистам, Аверин летел из Барнаула со своим концертным директором, который немного выпил. Актер требовал, чтобы его товарища и по совместительству директора пересадили в бизнес-класс.
Стюардессы не выполнили просьбы актера и начался скандал. Аверин и его директор нецензурно выражались и оскорбляли членов экипажа. Их в аэропорту Шереметьево встретила полиция. Актер получил штраф в размере 500 рублей.
Рецидивист 24 года прятался в тайге и избежал тюрьмы
Вести Подмосковья: последние новости
В Химках с начала года благоустроили 18 детских площадок В Химках с начала года благоустроили 18 детских площадок На ВДНХ пройдет выставка-презентация «Город: детали» На ВДНХ пройдет выставка-презентация «Город: детали» В Солнечногорске обнаружены заражённые цветы из Нидерландов В Солнечногорске обнаружены заражённые цветы из Нидерландов
Другое , Максим Аверин , Аэропорт Шереметьево
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Анонсировано «антироссийское турне» Помпео
Анонсировано «антироссийское турне» Помпео3
В Шереметьево произошло новое ЧП
В Шереметьево произошло новое ЧП18
Пока вы не уснули: Киев испугался авиасообщения с Россией
Пока вы не уснули: Киев испугался авиасообщения с Россией25
Песков ответил на слова Саакашавили о планах России
Песков ответил на слова Саакашавили о планах России14
20 секунд на удар: чем ответят США на «Циркон»
20 секунд на удар: чем ответят США на «Циркон»717
Видео
В МИД прокомментировали новые санкции США
01:16
В МИД прокомментировали новые санкции США
В мире
Пока вы спали: Россия запустила «Оникс»
00:17
Пока вы спали: Россия запустила «Оникс»
Армия
Пресс-службу мэрии возглавит звезда Playboy
05:19
Пресс-службу мэрии возглавит звезда Playboy
Политика
«Ужасное преступление»: письма Клинтон «нашли» на Украине
01:34
«Ужасное преступление»: письма Клинтон «нашли» на Украине
В мире Статьи
Порошенко сбежал от допроса за границу
00:38
Порошенко сбежал от допроса за границу
Украина В мире
Свалят, как Никсона? Чем донос грозит Трампу
01:39
Свалят, как Никсона? Чем донос грозит Трампу
В мире Статьи
Робот Atlas научился акробатическим трюкам
00:35
Робот Atlas научился акробатическим трюкам
Наука и техника
Умер Жак Ширак
00:19
Умер Жак Ширак
В мире
Россиянки подрались на борту самолета
01:20
Россиянки подрались на борту самолета
Происшествия
​«Паника, давка и крики»: пассажиры о ЧП с Boeing 767
03:52
​«Паника, давка и крики»: пассажиры о ЧП с Boeing 767
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение