Россияне, захваченные пиратами в Камеруне, вернулись домой

Трое российских моряков, захваченные у берегов Камеруна пиратами, вернулись на родину после нескольких недель плена. Они проходят свидетелями по делу о захвате судна.

Об освобождении россиян, находившихся в плену с середины августа, стало известно 22 сентября. Их перевезли в Германию , чтобы оттуда отправить в Россию

15 августа в районе камерунского порта Дуала подверглось нападению грузовое судно «Мармалайта», следовавшее под флагом Антигуа и Барбуды и принадлежащее датской компании «Ультрабалк». Пираты захватили восьмерых членов экипажа, среди которых были трое россиян.

В понедельник, 23 сентября, все трое вернулись на родину. Капитан Владимир Слепченко и старший механик Олег Дружинин прилетели в Москву и пообщались с журналистами, а старший помощник командира корабля Николай Ружницкий предпочел сразу отправиться домой в Петербург. Слепченко живет во Владивостоке, Дружинин — в Мурманске.

Россияне проходят как свидетели по делу о захвате судна, их допрашивали следователи. Детали освобождения моряков компания-работодатель не разглашает.