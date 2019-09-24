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Россияне, захваченные пиратами в Камеруне, вернулись домой 

Инфо 24 4 часа назад
Россияне, захваченные пиратами в Камеруне, вернулись домой
Фото: Инфо 24
Трое российских моряков, захваченные у берегов Камеруна пиратами, вернулись на родину после нескольких недель плена. Они проходят свидетелями по делу о захвате судна.
Об освобождении россиян, находившихся в плену с середины августа, стало известно 22 сентября. Их перевезли в Германию, чтобы оттуда отправить в Россию.
15 августа в районе камерунского порта Дуала подверглось нападению грузовое судно «Мармалайта», следовавшее под флагом Антигуа и Барбуды и принадлежащее датской компании «Ультрабалк». Пираты захватили восьмерых членов экипажа, среди которых были трое россиян.
В понедельник, 23 сентября, все трое вернулись на родину. Капитан Владимир Слепченко и старший механик Олег Дружинин прилетели в Москву и пообщались с журналистами, а старший помощник командира корабля Николай Ружницкий предпочел сразу отправиться домой в Петербург. Слепченко живет во Владивостоке, Дружинин — в Мурманске.
Россияне проходят как свидетели по делу о захвате судна, их допрашивали следователи. Детали освобождения моряков компания-работодатель не разглашает.
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Комментарии
Другое , Олег Дружинин , Германия , Камерун
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