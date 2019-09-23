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Поймать пулю: испытания комплекса «Махаон-Практика» показали на видео 

Российская Газета 2 часа назад
Поймать пулю: испытания «Махаон-Практика» показали на видео
Фото: Российская Газета
В программе "Приемка" телеканала "Звезда" испытали пулерассеивающие заграждение "Махаон-Практика". Эта разработка Центра специальных инженерных сооружений. Она еще не принята на вооружение, но экспериментальная модель уже апробируется на базе Хмеймим в Сирии.
Комплекс, предназначенный для защиты различных военных объектов, внешне походит на металлический плетень. Он изменяет траекторию полета пули и не позволяет вести прицельный огонь.
Собственно, это и продемонстрировали в программе. Сначала сквозь заграждение по мишени стреляли из пистолета Макарова, установленного в 20 сантиметрах от решетки.
Одна пуля попросту застряла в стальной сетке, другие разлетелись на мелкие осколки.
По словам гендиректора Центра специальных инженерных сооружений Олега Шаповала, если стрелок находится в пяти метрах от "Махаона", а ростовая цель в трех метра за сеткой вероятность попадания составляет менее 10 процентов.
Затем преграду решили обстрелять из более мощного пистолета Ярыгина. Но и здесь за панель прошли лишь осколки от пули.
И даже автомат Калашникова не смог справиться с "хитрой" сеткой.
Тот же результат дала снайперская винтовка СВ-98 калибра 7,62 миллиметра.
Наконец, в ход пошел подствольный гранатомет ГП-5 "Костер". В него зарядили осколочную гранату ВОГ-25. Радиус поражения 10 метров.
Он проделал в стальном заборе ощутимые бреши, но все-таки сила выстрела была погашена, и по ту сторону преграды прошли лишь осколки.
И ручная наступательная граната РГН с радиусом поражения 15 метров тоже не смогла "прорваться" сквозь преграду.
"Несмотря на кажущуюся простоту, в этом изделии реализован очень сложный замысел", — поясняет завкафедрой теоретической и прикладной механики и графики Пензенского государственного университета Александр Муземнек.
С помощью математического моделирования ученые определили оптимальную толщину прутьев, их плотность и форму пространственного расположения. Расстояние между прутьями подбирается такое, чтобы пуля никак не проскочила в зазор.
Делается заграждение из мягкой и вязкой стальной проволоки. Если бы для него выбрали твердую сталь, то пуля не сминала, а разбивала бы прутья. И тогда осколки решетки сами стали бы источником опасности.
Еще одно преимущество комплекса "Махаон-Практика" — он дешевле сплошной брони и пуленепробиваемого стекла.
Тем не менее, испытания показали, что конструкторам еще есть, над чем поработать. Олег Шаповалов заверил, что разработчики проанализируют результаты этих тестов, чтобы сделать комплекс еще более надежным.
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Другое , Олег Шаповалов , ТК "Звезда" , Сирия
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