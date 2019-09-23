В Интернете обнаружены данные 76 млн россиян

Масштаб утечки персональных данных россиян оказался вшестеро больше, чем сообщалось ранее. Об этом пишут «Известия».

Неделю назад стало известно, что в первой половине сентября более 14 миллионов записей о юридических и физических лицах с серверов оператора фискальных данных «Дримкас» три дня находились в широком доступе.

Среди данных, обнаруженных в интернете, были и полные реквизиты фискальных чеков. В них упоминается полное имя продавца, время операции, товар, его цена и количество.

Между тем в компании DeviceLock, занимающейся кибербезопасностью, «Известиям» рассказали, что истинные масштабы утечки вшестеро больше — 76 миллионов записей с серверов «Дримкас» попали в Сеть еще в начале августа.

В ОФД опровергли утечку, подчеркнув, что на их сервере не нарушена конфиденциальность фискальных данных. При этом в «Дримкас» добавили, что проводят дополнительный аудит, а также модернизируют свои системы безопасности.