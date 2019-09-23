Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Интернете обнаружены данные 76 млн россиян 

Рамблер + ещё 3 1 час назад
В Интернете обнаружены данные 76 млн россиян
Фото: Финмаркет
Масштаб утечки персональных данных россиян оказался вшестеро больше, чем сообщалось ранее. Об этом пишут «Известия».
Неделю назад стало известно, что в первой половине сентября более 14 миллионов записей о юридических и физических лицах с серверов оператора фискальных данных «Дримкас» три дня находились в широком доступе.
Среди данных, обнаруженных в интернете, были и полные реквизиты фискальных чеков. В них упоминается полное имя продавца, время операции, товар, его цена и количество.
Между тем в компании DeviceLock, занимающейся кибербезопасностью, «Известиям» рассказали, что истинные масштабы утечки вшестеро больше — 76 миллионов записей с серверов «Дримкас» попали в Сеть еще в начале августа.
В ОФД опровергли утечку, подчеркнув, что на их сервере не нарушена конфиденциальность фискальных данных. При этом в «Дримкас» добавили, что проводят дополнительный аудит, а также модернизируют свои системы безопасности.
В Федеральной налоговой службе изданию сообщили, что защищенный канал обмена данными с ней не затронут, а сохранность сведений — ответственность операторов фискальных данных. По этой причине ведомство инициировало проверку «Дримкас».
Жильцы дома избавляются от соседства с больными детьми
Комментарии
Другое , Федеральная налоговая служба , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина ЧП на учениях «Центр-2019»
Названа причина ЧП на учениях «Центр-2019»69
Путин перевооружит Абхазию
Путин перевооружит Абхазию408
Новый старший брат: Минск нашел замену Москве
Новый старший брат: Минск нашел замену Москве596
Раскрыто убийство Михаила Круга
Раскрыто убийство Михаила Круга35
«Неизбежное» вмешательство: США снова обвинили РФ
«Неизбежное» вмешательство: США снова обвинили РФ36
Видео
Трамп сделал новое заявление насчет звонка Зеленскому
01:08
Трамп сделал новое заявление насчет звонка Зеленскому
В мире Украина
Названа причина ЧП на учениях «Центр-2019»
00:30
Названа причина ЧП на учениях «Центр-2019»
Армия Войска
Посольство РФ отреагировало на требование жертвы «Новичка»
04:30
Посольство РФ отреагировало на требование жертвы «Новичка»
Политика
Судьба Трампа оказалась в руках Зеленского
00:42
Судьба Трампа оказалась в руках Зеленского
В мире Статьи
Раскрыто убийство Михаила Круга
01:54
Раскрыто убийство Михаила Круга
Происшествия
Цискаридзе удивили сообщения о его пенсии
01:51
Цискаридзе удивили сообщения о его пенсии
Шоу-бизнес Другое
Украина устроила демарш в ПАСЕ
04:30
Украина устроила демарш в ПАСЕ
В мире Политика
Появились фото разбившихся боевых машин ВДВ
01:05
Появились фото разбившихся боевых машин ВДВ
Армия Войска
Дыра в МКС: от Рогозина потребовали объяснений
04:48
Дыра в МКС: от Рогозина потребовали объяснений
Наука и техника Статьи
На Украине анонсировали новый план по обороне
03:58
На Украине анонсировали новый план по обороне
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение