Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вероятный убийца соратника Басаева и Масхадова назвал себя россиянином 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Вероятный убийца соратника Басаева и Масхадова назвал себя россиянином
Фото: Lenta.ru
Подозреваемый в убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине сообщил российским дипломатам, что является гражданином РФ. Об этом в пятницу, 20 сентября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-атташе посольства России в Германии Олега Ксенофонтова.
После задержания подозреваемый попросил о встрече с российскими дипломатами. Они готовы оказать ему консульскую помощь. «Наши пришли, сказали: „Если понадобится наша помощь, то, в общем-то, мы готовы“, — рассказал Ксенофонтов. — Немцы абсолютно нормально допустили наших, то есть проблем не было».
При этом пресс-атташе подчеркнул, что не видел официальных документов, подтверждающих гражданство подозреваемого. «Обычно люди просят представителей своего посольства, только из этого можно исходить», — отметил он.
В начале сентября сообщалось, что сотрудники консульского отдела посольства уже посещали подозреваемого, а правоохранительные органы Германии проверяли информацию о его гражданстве.
23 августа в парке Берлина был застрелен в голову гражданин Грузии чеченского происхождения Зелимхан Хангошвили, которого называли одним из приближенных к лидерам боевиков Аслану Масхадову и Шамилю Басаеву. По подозрению в убийстве был задержан 49-летний россиянин. В Германии его заподозрили в связях со спецслужбами РФ. В российском МИД окрестили такие предположения домыслами и призвали дождаться окончания расследования.
Сколько выпить: сомнительный ответ о полезных дозах
Последние новости
Кокорина оставили без футбола Кокорина оставили без футбола Россия признала способность С-400 «десакрализовать» F-35 Россия признала способность С-400 «десакрализовать» F-35 Украина задумалась о покупке российского газа Украина задумалась о покупке российского газа
Комментарии
Другое , Аслан Масхадов , Шамиль Басаев , Зелимхан Хангошвили , МИД , Интерфакс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Обнаглели до конца»: россияне разорили Грузию
«Обнаглели до конца»: россияне разорили Грузию275
МИД обвинил США в разработке дрона с чумой
МИД обвинил США в разработке дрона с чумой12
Умер актер из «Брата» Игорь Шибанов
Умер актер из «Брата» Игорь Шибанов14
Песков описал выходные Путина
Песков описал выходные Путина106
Воры в законе устроили бунт в колонии
Воры в законе устроили бунт в колонии38
Видео
США задумали атаку на Калининград
00:48
США задумали атаку на Калининград
Армия Войска
Трамп и Зеленский обеспокоили разведку США
00:40
Трамп и Зеленский обеспокоили разведку США
В мире
Украина срывает встречу «нормандской четверки»
03:51
Украина срывает встречу «нормандской четверки»
Политика В мире
НАТО потеряло превосходство над Россией
00:33
НАТО потеряло превосходство над Россией
Армия В мире
В РФ оценили план США по прорыву ПВО Калининграда
00:45
В РФ оценили план США по прорыву ПВО Калининграда
Политика Оружие
Появились подробности о получивших ожоги в Турции детях
01:08
Появились подробности о получивших ожоги в Турции детях
Происшествия
ГП просит Мосгорсуд смягчить приговор Устинову
04:53
ГП просит Мосгорсуд смягчить приговор Устинову
Происшествия
Аксенов отправил в отставку всех глав городов Крыма
00:36
Аксенов отправил в отставку всех глав городов Крыма
Политика Другое
«Надеемся только на чудо»: Заворотнюк стало хуже
02:08
«Надеемся только на чудо»: Заворотнюк стало хуже
Шоу-бизнес
Онколог назвал причину выхода Заворотнюк из комы
02:21
Онколог назвал причину выхода Заворотнюк из комы
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение