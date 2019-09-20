Вероятный убийца соратника Басаева и Масхадова назвал себя россиянином

Подозреваемый в убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине сообщил российским дипломатам, что является гражданином РФ . Об этом в пятницу, 20 сентября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-атташе посольства России в Германии Олега Ксенофонтова.

После задержания подозреваемый попросил о встрече с российскими дипломатами. Они готовы оказать ему консульскую помощь. «Наши пришли, сказали: „Если понадобится наша помощь, то, в общем-то, мы готовы“, — рассказал Ксенофонтов. — Немцы абсолютно нормально допустили наших, то есть проблем не было».

При этом пресс-атташе подчеркнул, что не видел официальных документов, подтверждающих гражданство подозреваемого. «Обычно люди просят представителей своего посольства, только из этого можно исходить», — отметил он.

В начале сентября сообщалось, что сотрудники консульского отдела посольства уже посещали подозреваемого, а правоохранительные органы Германии проверяли информацию о его гражданстве.