IPChain и цифровой сервис n'RIS вступили в Российскую ассоциацию электронных коммуникаций

Ассоциация электронных коммуникаций была создана в 2006 году с целью формирования цивилизованного рынка электронных коммуникаций, поддержки проектов в отраслевом образовании и науке, а также для защиты интересов участников рынка. Задача Ассоциации — повышение конкурентоспособности отрасли за счет продвижения законопроектных инициатив, учитывающих пожелания бизнес-сообщества.

Как отметил президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский , сотрудничество с РАЭК позволит выстроить диалог между компаниями и государством, что откроет новые возможности для оптимизации существующих и создания новых механизмов регулирования отрасли, а также для защиты интеллектуальной собственности.

"Рынок интеллектуальной собственности стремительно растет, как растет и интерес государства к наукоемким и высокотехнологическим компаниям. Ассоциации IPChain активно расширяет свое сотрудничество с российскими и международными организациями, представляющими интересы профессиональных сообществ. Проект IPChain подразумевает формирование глобальной инфраструктуры доверия, объединяющей самых разных участников цифрового рынка, для создания принципиально новой — прозрачной и безопасной — системы работы с объектами интеллектуальной собственности. Думаю, наше сотрудничество с РАЭК станет важным шагом для развития рынка электронных коммуникаций, драйвером которого как раз являются инновационные высокотехнологические решения", — считает Кричевский.

Заместитель генерального директора n'RIS Валерия Брусникина также отметила высокий потенциал совместной работы с РАЭК: