Россию уличили в обелении преступлений СССР

Европарламент уличил Россию в обелении преступлений СССР

Европейский парламент почтил память жертв сталинизма, нацизма и других тоталитарных и авторитарных режимов, приняв соответствующую резолюцию. Об этом информирует пресс-релиз на сайте органа.

Подчеркивается, что резолюция была принята 535 голосами за, против высказались 66 депутатов.

«Спустя 80 лет после заключения нацистско-советского договора (так называемого пакта Молотова-Риббентропа) члены Европарламента призывают к "общей культуре памяти"», — говорится в документе.

Депутаты выразили озабоченность усилиями руководства России «обелить преступления», совершенные советским тоталитарным режимом, и рассматривают их как «опасный компонент информационной войны против демократической Европы».

Парламент также выразил пожелание, чтобы государства Евросоюза продвигали среди молодого поколения образование «по общей европейской истории», включая историю и анализ последствий тоталитарных режимов.

Отмечается, что 25 мая будет объявлен Международным днем ​​героев борьбы с тоталитаризмом (годовщина казни героя сопротивления Освенцима ротмистра Витольда Пилецкого). Витольд Пилецкий — деятель польского подполья, которое подчинялось польскому правительству в изгнании, организатор движения сопротивления в концентрационном лагере Освенцим. В Польской Народной Республике в 1948 году он был приговорён к смертной казни по обвинению в шпионаже.