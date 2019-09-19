В Луганске взорван путепровод

Луганске взорван путепровод, по которому должен был следовать гуманитарный конвой из России . Об этом заявил министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет , сообщил ЛуганскИнформЦентр.

«Террористический акт был проведён на путепроводе при пересечении улиц Лутугинская и 2-я Строительная, который имеет важное социальное значение, по нему производятся перевозки хлебной продукции», — сказал Корнет. По его словам, террористы подорвали три опоры моста, бетонные конструкции частично разрушены.

Через этот мост должны были проследовать десять автомашин с гуманитарной помощью из России. Колонна обошла это место и благополучно прибыла к складам, где проведена разгрузка.

Председатель правительства ЛНР Сергей Козлов в ходе заседания оперативного штаба по ликвидации последствий диверсионно-террористического акта поручил силовым ведомствам республики усилить мероприятия по охране стратегически важных объектов. В Луганске рассматривают версию причастности к произошедшему украинских спецслужб.