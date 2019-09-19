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В Луганске взорван путепровод 

Парламентская газета + ещё 14 1 час назад
В Луганске взорван путепровод
Фото: Парламентская газета
В Луганске взорван путепровод, по которому должен был следовать гуманитарный конвой из России. Об этом заявил министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет, сообщил ЛуганскИнформЦентр.
«Террористический акт был проведён на путепроводе при пересечении улиц Лутугинская и 2-я Строительная, который имеет важное социальное значение, по нему производятся перевозки хлебной продукции», — сказал Корнет. По его словам, террористы подорвали три опоры моста, бетонные конструкции частично разрушены.
Через этот мост должны были проследовать десять автомашин с гуманитарной помощью из России. Колонна обошла это место и благополучно прибыла к складам, где проведена разгрузка.
Председатель правительства ЛНР Сергей Козлов в ходе заседания оперативного штаба по ликвидации последствий диверсионно-террористического акта поручил силовым ведомствам республики усилить мероприятия по охране стратегически важных объектов. В Луганске рассматривают версию причастности к произошедшему украинских спецслужб.
Меры безопасности будут усилены и на территории соседней ДНР. Об этом сказал глава самопровозглашённой республики Денис Пушилин, находящийся с визитом в Цхинвале, сообщило агентство ДАН.
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Комментарии
Другое , Денис Пушилин , Игорь Корнет , Сергей Козлов , Луганск
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