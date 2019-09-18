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Актер Хвошнянский был ограблен собственным наследником 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Актер Хвошнянский был ограблен собственным наследником
Фото: Вечерняя Москва
Российский актер Борис Хвошнянский заявил, мог быть ограблен собственным наследником. Об этом звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» рассказал в эфире программы «На самом деле».
Мужчина проживает в собственной квартире в Москве. В его отсутствие в помещение попал неизвестный и похитил часы стоимостью более полумиллиона рублей, что было зафиксировано камерами видеонаблюдения.
— Эти часы мне дороги. Это пропажа, а не потеря. Я часы с руки не снимал. Я просто их забыл в своей квартире, — рассказал Хвошнянский.
По его словам, ключи от двери квартиры актера имеет только он и его сын Марк, который останавливается в квартире на время поездок в Москву.
Позже, украденные часы оказались заложены в ломбард под фамилию актера что, казалось бы, развеяло сомнения Бориса в невиновности сына. Тем более, на последнюю просьбу о финансовой помощи отец ответил отказом.
В студии телешоу «На самом деле» сын актера Марк прошел тест на детекторе лжи, доказав свою невиновность.
Причастной к организации кражи оказалась Кристина Жукова.
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Другое , Борис Хвошнянский , Кристина Жукова , Москва
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