Актер Хвошнянский был ограблен собственным наследником

Российский актер Борис Хвошнянский заявил, мог быть ограблен собственным наследником. Об этом звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» рассказал в эфире программы «На самом деле».

Мужчина проживает в собственной квартире в Москве . В его отсутствие в помещение попал неизвестный и похитил часы стоимостью более полумиллиона рублей, что было зафиксировано камерами видеонаблюдения.

— Эти часы мне дороги. Это пропажа, а не потеря. Я часы с руки не снимал. Я просто их забыл в своей квартире, — рассказал Хвошнянский.

По его словам, ключи от двери квартиры актера имеет только он и его сын Марк, который останавливается в квартире на время поездок в Москву.

Позже, украденные часы оказались заложены в ломбард под фамилию актера что, казалось бы, развеяло сомнения Бориса в невиновности сына. Тем более, на последнюю просьбу о финансовой помощи отец ответил отказом.

В студии телешоу «На самом деле» сын актера Марк прошел тест на детекторе лжи, доказав свою невиновность.