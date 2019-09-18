Чего ждать от апелляции по делу Павла Устинова?

Флешмоб в поддержку Павла Устинова, в котором поучаствовали многие российские знаменитости, по мнению экспертов, позволяет рассчитывать на то, что приговор, вынесенный ему за насилие по отношению к представителю власти, будет изменен. Суд первой инстанции приговорил его к 3,5 года колонии. С учетом обстоятельств этого дела многие такое решение суда не приняли и стали поднимать вопрос об эффективности и непредвзятости уже самой судебной системы.

Если очень коротко, суть всех высказываний публичных персон в поддержку Устинова — парня сажают ни за что. Такую реакцию вызвало прежде всего то, что на кадрах его задержания, размещенных в сети, отчетливо видно: молодой человек просто разговаривает по телефону, стоя у выхода из метро. При этом известно, что суд, а конкретно судья Тверского суда Алексей Криворучко , не стал это видео даже смотреть.

По словам юристов и бывших судей, это уже позволяет заподозрить судью в том, что в ходе процесса он не обеспечил соблюдения принципов состязательности и равенства сторон, а значит, можно ставить под сомнение правосудность конкретно этого решения и открыто высказывать претензии к системе. А они есть, говорит адвокат коллегии адвокатов «Благушина и партнеры», бывшая судья с 20-летним стажем Любовь Благушина.

Любовь Благушина адвокат коллегии адвокатов «Благушина и партнеры», бывшая судья «Такое поведение суда в процессе фактически вконец подрывает доверие граждан к суду. Элементарное чувство, что суд разберется, — сейчас эта надежда полностью утрачена. Где-то с начала уже 2000-х пошла порочная практика, когда органы следствия в том числе, а затем уже суды исходят из того, что сотрудник полиции не может лжесвидетельствовать. Я до 1997 года работала федеральным судьей, и лично я критически относилась к показаниям тех же сотрудников тогда милиции, и никто мне не ставил в укор, что я в своих судебных решениях даю неправильную оценку. Это было нормально, так же, как нормально было вынесение оправдательных приговоров, это было нормой, а сейчас это будет восприниматься как нонсенс».

Среди медийных персон проще уже перечислить тех, кто еще не записал видео или не поставил фото в поддержку Устинова. Актеры, музыканты, юмористы, блогеры, журналисты. Казалось бы кто? Максим Галкин с роликом на пять минут. Вот лишь фрагмент:

«Сам Павел утверждает, что он, в принципе, мимо проходил. Ну, давайте представим, что Павел действительно сознательный участник несогласованной акции, сопротивлялся при задержании и таки вывихнул плечо росгвардейцу. В моем представлении каждая профессия имеет свои издержки. В моем представлении вывих у бойца гвардии — это вещь обыденная. И уж точно не повод подавать в суд. Если ты при задержании вывихнул себе плечо, значит, не с того боку подошел к задержанному. Вся эта история — это репутационная потеря для наших судов, не первая, боюсь, не последняя. Это репутационная потеря для Росгвардии . Ну и для нашей власти тоже. Если допустить, что росгвардеец не по своей инициативе подал в суд, то это излишний намек. Мы и так уже поняли, что надо ходить строем, в жестко регламентированных местах и не собираться помногу. Мы поняли намек. Но, мне кажется, такие процессы, такие приговоры — это колоссальный перебор».

«Видно, что Павел стоит в стороне. Вдруг пятеро сотрудников Росгвардии набрасываются на него совершенно внезапно, начинают его бить, задерживать. И один из них поскальзывается и, в общем-то, вывихивает себе плечо, за что Павел получает 3,5 года колонии. 3,5 года колонии за вывих плеча, вы серьезно? Друзья, ну… А если бы упало три сотрудника Росгвардии, сколько, девять? А если бы все пять повалились, это «пятнашка», 15 лет мотать за это? Считаю приговор абсолютно несправедливым. Мне кажется, Павла надо выпускать. И вообще, пересматривать историю с приговорами. Что-то здесь не так».

Защитник у Устинова нашелся и в Госдуме . Депутат Сергей Шаргунов обратился к Генпрокурору с просьбой вмешаться. Вот что он сказал Business FM:

Сергей Шаргунов журналист, депутат Госдумы «Все то, что мы видим, это видеоматериалы, из которых следует, что не Павел оказывал сопротивление и дрался, а Павла били. Вот это реальность. И этому человеку решили „вкатить“ 3,5 года заключения. Торжествующее бесправие — это то, что аукается бедами по всей стране. Если можно любого человека „замести“, „закатать“, это значит, что вообще никакого закона нет. Это и есть правовой нигилизм, которым нас так любят пугать разного рода чиновники и люди в погонах».

Павел Салин. А главный редактор RT Маргарита Симоньян сравнила дело Устинова с делом Голунова, заявив: «Если обществу кажется, что произошла вопиющая несправедливость, таковую надо или немедленно прекратить, или доказать, что все справедливо. Так доказать, чтобы невозможно было не поверить». Впрочем, эти кейсы сравнивать не совсем корректно. У Голунова до суда дело не дошло, а здесь есть приговор. И вряд ли судебная корпоративная солидарность слабее актерской. Хотя в данном случае дело даже не в этом. Ставки выше, считает директор центра политологических исследований Финансового университета

Павел Салин директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ «Власть оказалась сейчас перед выбором между плохим и очень плохим. Что касается просто плохого, то для нее сейчас учесть общественные резонанс, существенно смягчить приговор — это будет истолковано как признак ее слабости. Так считают силовики. А очень плохой выбор — это пойти на принцип, не смягчать приговор либо вообще его ужесточить, чтобы преподать урок, что мы не подаемся на давление, а наоборот, получится еще хуже. Тогда власти окончательно настроят против себя всю творческую корпорацию, весь творческий цех. В критический момент ей это аукнется. Поэтому, какой она сделает выбор, в этом и заключается основная интрига».

Но на весах еще и тот факт, что некоторые актеры и прочие лидеры мнений в своих постах и видеообращениях говорят уже не только об Устинове, но и о несправедливости серьезных сроков для всех остальных задержанных на недавних акциях протеста. В защиту всех фигурантов «московского дела» выступил тот же депутат Шаргунов, а еще сразу несколько десятков священников РПЦ , подписавших соответствующее открытое письмо. Так что в какой-то степени речь уже не только о решении суда, а конкретно судьи Тверского суда Алексея Криворучко, — вопрос становится шире.

В РПЦ письмо 40 священников, призвавших к пересмотру судебных решений в виде тюремных сроков, сочли политическим заявлением. Заместитель председателя Отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил, что политическая активность не может быть миссией церкви вне зависимости от намерений подписавших обращение священнослужителей. «Намного разумнее этим небезразличным священникам было бы собрать средства на знающего адвоката, который мог бы действительно помочь», — заключил представитель РПЦ.