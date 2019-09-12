Названы причины низкого роста экономики России

Низкие темпы экономического роста России обсуловлены структурными факторами, а денежно-кредитная политика Центробанка оказывается практически бессильной. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина , передает ТАСС.

Набиуллина призвала страну не повторять ошибки государств, которые пытались разогреть экономику при помощи печатного станка. «В итоге был краткросрочный всплеск экономики, потом экономика проседала, и оставались все проблемы, связанные и с повышенной инфляцией, и с нестабильностью», — заключила она.

Ранее в четверг, 12 сентября, замминистра финансов Владимир Колычев сказал, что макроэкономическая стабильность страны, достигнутая за несколько последних лет, может оказаться под угрозой. Причиной он назвал непродуманные попытки ускорения роста экономики. По словам чиновника, России нет необходимости искусственно стимулировать рост доходов населения, и они вырастут по мере роста экономики. Сейчас же правительство заботится о наиболее уязвимых слоях населения.