Россию обвинили в секретных сделках по делу ЮКОСа 

Российские власти договорились со свидетелями по делу нефтяной компании ЮКОС, чтобы те дали показания против бывших акционеров организации. Об этом заявляет холдинговая компания GML, представляющая интересы бизнесменов в рамках так называемого международного дела ЮКОСа, рассматриваемого в Гааге.
Так, по версии GML, российские власти обещали бывшему главе правового управления ЮКОСа Дмитрию Гололобову снять обвинения против него, если он подпишет свидетельские показания. Примерно на такие же условия, как утверждается, согласились экс-директор трастовой компании RTT Гитас Анилионис и «старший специалист» той же компании Аркадий Захаров, передает РБК.
Сын Евгения Рыбина — потерпевшего в деле экс-главы службы безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина — Вадим Рыбин именно после сделки возглавил завод им. Я. М. Свердлова в Дзержинске, утверждают в GML. Якобы в результате секретных договоренностей были получены показания против бывших совладельцев ЮКОСа о том, что они приобрели компанию мошенническим путем, а впоследствии выводили акции по офшорным схемам за границу.
Международное дело ЮКОСа тянется с сентября 2005 года. Тогда несколько иностранных компаний, связанных с главным акционером предприятия Group Menatep Ltd (GML), обратились в Международный арбитраж в Гааге, потребовав возместить совладельцам ЮКОСа около 100 миллиардов долларов за атаку на компанию в 2003—2004 годах. Россия, в свою очередь, настаивает, что нефтяная компания была приватизирована в 1990-е годы незаконно.
Финальный раунд слушаний намечен на 23—24 сентября и 30 сентября.