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Россию обвинили в секретных сделках по делу ЮКОСа 

Ura.Ru + ещё 1 50 минут назад
Россию обвинили в секретных сделках по делу ЮКОСа
Фото: Ura.Ru
Российские власти договорились со свидетелями по делу нефтяной компании ЮКОС, чтобы те дали показания против бывших акционеров организации. Об этом заявляет холдинговая компания GML, представляющая интересы бизнесменов в рамках так называемого международного дела ЮКОСа, рассматриваемого в Гааге.
Так, по версии GML, российские власти обещали бывшему главе правового управления ЮКОСа Дмитрию Гололобову снять обвинения против него, если он подпишет свидетельские показания. Примерно на такие же условия, как утверждается, согласились экс-директор трастовой компании RTT Гитас Анилионис и «старший специалист» той же компании Аркадий Захаров, передает РБК.
Сын Евгения Рыбина — потерпевшего в деле экс-главы службы безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина — Вадим Рыбин именно после сделки возглавил завод им. Я. М. Свердлова в Дзержинске, утверждают в GML. Якобы в результате секретных договоренностей были получены показания против бывших совладельцев ЮКОСа о том, что они приобрели компанию мошенническим путем, а впоследствии выводили акции по офшорным схемам за границу.
Международное дело ЮКОСа тянется с сентября 2005 года. Тогда несколько иностранных компаний, связанных с главным акционером предприятия Group Menatep Ltd (GML), обратились в Международный арбитраж в Гааге, потребовав возместить совладельцам ЮКОСа около 100 миллиардов долларов за атаку на компанию в 2003—2004 годах. Россия, в свою очередь, настаивает, что нефтяная компания была приватизирована в 1990-е годы незаконно.
Финальный раунд слушаний намечен на 23—24 сентября и 30 сентября.
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Комментарии
Другое , Вадим Рыбин , Гитас Анилионис , Евгений Рыбин , Дмитрий Гололобов , Алексей Пичугин , ЮКОС , Гаага
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