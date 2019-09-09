«Скоро стану бабушкой»: Гришаева показала Арзамасову с большим животом

Две звезды сериала «Папины дочки» снова встретились на съемочной площадке. 48-летняя актриса Нонна Гришаева и ее 24-летняя коллега Лиза Арзамасова сфотографировались на съемках картины «Две диафрагмы», где молодая артистка играет беременную девушку. На фото у Арзамасовой имеется накладной живот, который обнимает Гришаева. «Скоро стану бабушкой», — пошутила Нонна в Instagram, чем спровоцировала своих подписчиков на множество умилительных комментариев. (function ($) {var $el=$ ("#insta-2129055761171627433_2292202206"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);

Напомним, в сериале «Папины дочки», который выходил на канале СТС в 2007-2013 годах, Гришаева и Арзамасова сыграли мать и дочь. Для Лизы роль заумной девочки Галины Сергеевны стала буквально трамплином во всенародную популярность. С тех пор она уже стала взрослой девушкой, и от этого шутка про беременность смотрится еще милее.

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