Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Скоро стану бабушкой»: Гришаева показала Арзамасову с большим животом 

Teleprogramma.pro + ещё 3 22 часа назад
«Скоро стану бабушкой»: Гришаева показала Арзамасову с большим животом
Фото: Teleprogramma.pro
Две звезды сериала «Папины дочки» снова встретились на съемочной площадке. 48-летняя актриса Нонна Гришаева и ее 24-летняя коллега Лиза Арзамасова сфотографировались на съемках картины «Две диафрагмы», где молодая артистка играет беременную девушку. На фото у Арзамасовой имеется накладной живот, который обнимает Гришаева. «Скоро стану бабушкой», — пошутила Нонна в Instagram, чем спровоцировала своих подписчиков на множество умилительных комментариев. (function ($) {var $el=$ ("#insta-2129055761171627433_2292202206"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);
Напомним, в сериале «Папины дочки», который выходил на канале СТС в 2007-2013 годах, Гришаева и Арзамасова сыграли мать и дочь. Для Лизы роль заумной девочки Галины Сергеевны стала буквально трамплином во всенародную популярность. С тех пор она уже стала взрослой девушкой, и от этого шутка про беременность смотрится еще милее.
больше по теме Гришаева призналась, что не уделяла должного внимания воспитанию дочериПо словам актрисы, реабилитироваться она смогла со вторым ребенком.
Вам тоже понравилась эта фотография?
Teleprogramma.pro: последние новости
Лолита поделилась подробностями брачного контракта с мужем Лолита поделилась подробностями брачного контракта с мужем Лена Миро назвала «наркотическим кошмаром» выступление Билана Лена Миро назвала «наркотическим кошмаром» выступление Билана Похудевшая Чехова продемонстрировала идеальную фигуру Похудевшая Чехова продемонстрировала идеальную фигуру
Комментарии
Другое , Нонна Гришаева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль отреагировал на скандал со шпионом из США
Кремль отреагировал на скандал со шпионом из США99
Рудковская отреагировала на «пьяный» концерт Билана
Рудковская отреагировала на «пьяный» концерт Билана51
«Россия, вперед!» 10 лет спустя
«Россия, вперед!» 10 лет спустя112
Пока вы спали: Казахстан и Киргизия ополчились против России
Пока вы спали: Казахстан и Киргизия ополчились против России209
Украинцы массово приезжали в Крым на выборы
Украинцы массово приезжали в Крым на выборы5
Видео
Как работает реверс двигателей в самолете
04:27
Как работает реверс двигателей в самолете
Наука и техника
Джонсон объявил о прекращении работы парламента
00:57
Джонсон объявил о прекращении работы парламента
В мире Европа
Тимати удалил резонансный клип про Москву
01:46
Тимати удалил резонансный клип про Москву
Шоу-бизнес
Украина сделала заявление об обмене заключенными
09:06
Украина сделала заявление об обмене заключенными
В мире Украина
У МИД Болгарии и болгар разное отношение к России
00:57
У МИД Болгарии и болгар разное отношение к России
В мире Европа
Сбегут в Питер: когда поженятся Бондарчук и Андреева
01:21
Сбегут в Питер: когда поженятся Бондарчук и Андреева
Другое
Кремль поставил Зеленскому условие по Донбассу
00:51
Кремль поставил Зеленскому условие по Донбассу
В мире Политика
Южная Осетия закрыла границу с Грузией
02:17
Южная Осетия закрыла границу с Грузией
Кавказ В мире
Странные совпадения: как «сработал» на выборах Facebook
02:37
Странные совпадения: как «сработал» на выборах Facebook
Интернет Наука и техника
«Ямщик, в Москву!»: блогеров возмутил Билан в Самаре
00:30
«Ямщик, в Москву!»: блогеров возмутил Билан в Самаре
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение