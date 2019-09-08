Избирательные участки открылись в Забайкалье, Амурской области и Якутии

Кроме того, в единый день голосования в регионе пройдут более 120 муниципальных выборов. Жителям региона предстоит избрать главу Газимуро-Заводского района, депутатов четырех районных советов, гордумы Читы и думы поселка Агинское, а также глав поселений и депутатов сельсоветов. Также жителям Нерчинского и Чернышевского районов нужно определить своего нового представителя в Заксобрании края.

Необычное голосование пройдет в течение дня в небольшом селе Утан Чернышевского района: в поселении с 1,5 тыс. жителей проведут референдум. Его участников спросят о том, согласны ли они в 2020-2022 годах платить по 200 рублей в год с каждого совершеннолетнего на благоустройство территории. Кроме того, им предложат освободить от этих выплат ветеранов Великой Отечественной войны, одиноких пенсионеров старше 70 лет и инвалидов.

"В Забайкалье зарегистрированы 800 тыс. избирателей. В регионе работают 926 избирательных участков, есть три временных участка: на читинском вокзале, в СИЗО и краевой клинической больнице в городе Краснокаменске", — сказали ТАСС в краевом избиркоме.

По словам пресс-секретаря регионального избиркома Натальи Козловой, в единый день голосования в Чите будут работать 70 комплексов обработки бюллетеней (КОИБов). В комиссии добавили, что все 38 территориальных избирательных комиссий в Забайкалье оборудованы системами видеофиксации.

С конца августа в регионе проходило досрочное голосование. В нем участвовали чабаны, фермеры, золотодобытчики, военные, экологи и жители труднодоступных сел. Работники избирательных комиссий добирались до них на вертолетах, лодках и вездеходах. Первыми проголосовали жители труднодоступных сел Гуля, Моклакан и Средняя Олёкма на севере Забайкалья, к ним представители избиркома прилетели на вертолете.

Бюллетени в Благовещенске пересчитают дважды

По данным ЦИК Якутии, в единый день голосования в республике проходят 57 избирательных кампаний в 25 районах и в поселке Жатай. В регионе будут выбирать глав и депутатов муниципалитетов.

В Благовещенске выбирают депутатов городской думы. Выборы проходят на 30 одномандатных избирательных округах, в каждом предстоит определить своего депутата.

В Благовещенске — 99 постоянных избирательных участков, и 69 из них оборудованы комплексами обработки бюллетеней. По словам председателя горизбиркома Сергея Чапаева, повлиять на результат подсчета голосов КОИБами невозможно, и, тем не менее, бюллетени пересчитают еще и вручную — изначально выборочно.

"Для открытости и гласности, чтобы не было никаких проблем, нами принято решение, что будет двойной пересчет. В 20:00 мы по жребию определим четыре комиссии, которые работают с КОИБами, доведем до них эту информацию, и они проведут ручной пересчет бюллетеней", — отметил Чапаев. Если данные ручного пересчета на всех четырех избирательных участках на 100% совпадут с итоговым протоколом, составленным по снятым с КОИБов результатам, то комиссии вернутся в избирком и продолжат работу в штатном режиме. Если хотя бы на одном участке данные не совпадут, то будет тотальный пересчет бюллетеней.

Также в этот день в Амурской области пройдут выборы глав Тамбовского и Сковородинского районов, в городе Шимановске и еще 11 районах — выборы депутатов, а также в трех районах должны выбрать глав сельсоветов поселений.