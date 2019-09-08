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Появились сообщения о нарушениях на выборах в Хабаровском крае 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 16 2 часа назад
Появились сообщения о нарушениях на выборах в Хабаровском крае
Фото: Деловая газета "Взгляд"
На избирательном участке № 157 в Хабаровске члены комиссии с правом совещательного голоса зафиксировали выдачу бюллетеня по предъявлению удостоверения полицейского, сообщает интернет-портал Хабаровского края «Амурпресс».
В связи с зафиксированным нарушением на избирательном участке № 157 в Хабаровске члены комиссии с правом совещательного голоса подали жалобу в участковую избирательную комиссию, а также направили ее на сайт проекта движения в защиту прав избирателей «Голос», сообщает «Амурпресс».
При этом оказалось, что движение в защиту прав избирателей «Голос» избирательно подходит к освещению нарушений в единый день голосования. В его проекте «Карта нарушений на выборах» модераторы оперативно удаляют сообщения о нарушениях в Хабаровском крае. Так, в 9.31 на сайте было опубликовано сообщение от наблюдателя о том, что на избирательном участке №157 одному избирателю выдали бюллетени без предъявления паспорта, другому — при предъявлении удостоверения МВД. Но уже в 10.25 это сообщение было удалено.
На УИК № 92 и №114 в Хабаровске прямо на входе на участок висят листовки ЛДПР. Напомним, в день голосования это запрещено. Так же на многие избирательные участки не были допущены наблюдатели. Например, на участок № 772 не пустили двух наблюдателей — члена избирательной комиссии с совещательным голосом от кандидата Андрея Дубкова и от партии «Родина».
В Центральном округе Хабаровска наблюдатель от партии «Единая Россия» Матвей Жигинас обнаружил подозрительное поведение членов избирательной комиссии, сообщает «Комсомольская правда». Он уже подал жалобу в краевой Избирком, в которой говорится о том, что на избирательном участке № 199 горожанам выдают бюллетени из-под стола.
Также по вотсап-чатам региона активно распространяются картинки, до степени смешения напоминающие агитацию ЛДПР. Так, картинка «Всем удачи! Мы победим!», сделана в стилистике, которая очень похожа на стилистику, используемую ЛДПР.
Ранее сообщалось, что избирательная комиссия в Хабаровске отказалась убрать незаконную агитацию. Плакаты с агитацией в пользу ЛДПР, «Справедливой России» и кандидата в Госдуму от КПРФ Николая Платошкина наблюдатели обнаружили на столбе возле входа в участок.
В ответ на жалобу председатель УИКа ответила, что в соответствии с правилами работы УИК № 37 снимать агитационные листовки в день голосования не входит в обязанности членов УИК № 37, так как они заняты работой на избирательном участке с избирателями.
По словам издания выборная кампания в регионе рискует стать самой «грязной» в стране. В регионе проходит сразу 40 избирательных кампаний. В борьбе за кресло в Госдуме, краевом парламенте и муниципальных собраний сражаются представители семи политических партий и самовыдвиженцы.
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Комментарии
Другое , День России , Николай Платошкин , Партия Родина , Единая Россия , Госдума , Справедливая Россия , КПРФ , ЛДПР , МВД , Комсомольская правда , ИА "АмурПРЕСС" , Хабаровск , Хабаровский Край
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