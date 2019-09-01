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В Покровском-Стрешневе устроят экскурсию по шлюзам Канала имени Москвы 

Префектура СЗАО города Москвы 4 часа назад
Детская библиотека №236 приглашает жителей и гостей района Покровское-Стрешнево на экскурсию по двум шлюзам Канала имени Москвы. Участникам расскажут об истории строительства гидроузлов — важнейших стратегических объектов столицы.
— Сначала мы пройдем к шлюзу №7, также увидим «Дом Наркомвода», а на шлюзе № 8 прослушаем лекцию, посвященную архитектуре гидротехнических сооружений, выполненных в стиле сталинского ампира, — рассказали организаторы.
Экскурсия пройдет в среду, 4 сентября. Начало в 16.00. Место сбора — ул. Большая Набережная, д. 15. Участие бесплатное. Приглашаются все желающие в возрасте от шести лет и старше.
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