В Покровском-Стрешневе устроят экскурсию по шлюзам Канала имени Москвы

Детская библиотека №236 приглашает жителей и гостей района Покровское-Стрешнево на экскурсию по двум шлюзам Канала имени Москвы . Участникам расскажут об истории строительства гидроузлов — важнейших стратегических объектов столицы.

— Сначала мы пройдем к шлюзу №7, также увидим «Дом Наркомвода», а на шлюзе № 8 прослушаем лекцию, посвященную архитектуре гидротехнических сооружений, выполненных в стиле сталинского ампира, — рассказали организаторы.

Экскурсия пройдет в среду, 4 сентября. Начало в 16.00. Место сбора — ул. Большая Набережная, д. 15. Участие бесплатное. Приглашаются все желающие в возрасте от шести лет и старше.