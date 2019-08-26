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Президент Бразилии посмеялся над Макроном в Facebook 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 14 4 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Под ироничным коллажом в Facebook с изображением Брижит Макрон, жены президента Франции Эммануэля Макрона, оставил одобрительный комментарий президент Бразилии Жаир Болсонару, который ранее вступил с французским лидером в заочный спор, сообщает радиостанция France Info.
Комментарий был оставлен под фотоколлажем в Facebook, который изображает президентов Франции и Бразилии с женами Брижит и Мишель соответственно. Картинку сопровождает подпись: «Теперь вы понимаете, почему Макрон преследует Болсонару? Это ревность», передает РИА «Новости».
«Не унижай этого типа, хахахаха», — написал Болсонару со своего официального аккаунта.
В администрации президента Бразилии не ответили, сам ли бразильский лидер написал этот комментарий.
Также министр сельского хозяйства Бразилии Абраам Вайнтрауб в Twitter назвал Макрона «слабоумным оппортунистом», который ищет «поддержки французского сельскохозяйственного лобби».
На прошлой неделе между Болсонару и Макроном разгорелся заочный спор. Бразильский президент обвинил французского коллегу в «колониальной ментальности» и преследовании личных политических целей после того, как тот предложил на саммите G7 обсудить ситуацию с пожарами в Амазонии. Макрон в ответ обвинил Болсонару в невыполнении обязательств по климату, также он выступил против соглашения о свободной торговле между ЕС и южноамериканским блоком Меркосур.
Ранее также сообщалось, что попытка Макрона оказать давление на главу американского государства Дональда Трампа вызвала недовольство в Белом доме. Кроме того, в Вашингтоне негативно восприняли инициативу французской стороны устроить незапланированный рабочий завтрак тет-а-тет, на котором Макрон, в частности, уговорил Трампа обсудить вопросы экологии, включая пожары в Амазонии. СМИ отмечали, что это вопросы, которые в большей степени отвечают политическим интересам Парижа.
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Комментарии
Другое , Брижит Макрон , Дональд Трамп , Эммануэль Макрон , Администрация Президента РФ , ЕС , РИА Новости , Бразилия , Франция
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