«Герои рядом с нами»: на проспекте Академика Сахарова начался праздничный концерт

На проспекте Академика Сахарова начался концерт «Герои рядом с нами», посвященный празднованию 350-летия Государственного флага России . Горожане и гости столицы могут послушать выступления оркестров фестиваля «Спасская башня», групп «Сурганова и оркестр» и «Голубые береты», а также Валерии, Тимати, Григория Лепса.

Поздравительные слова в честь праздника скажут актеры Василий Лановой Владимир Машков , режиссер Юрий Грымов . Перед гостями выступят герои России и все те, кто имел честь поднимать российский флаг над головой в знак своих побед и достижений, — космонавты, спортсмены, ученые и исследователи, защитники страны.

Ранее на проспекте прошел флешмоб «Флаг-рекордсмен». Студенты, волонтеры и представители молодежных объединений развернули полотно, составленное из двух тысяч флагов российских регионов и общественных организаций. Полотно заняло почти половину проспекта Академика Сахарова.

Торжества также проходят в парках, скверах, на центральных улицах и площадях столицы. Запланированы концерты, флешмобы, квесты и театрализованные представления.

На Центральной аллее ВДНХ посетителей ждут концерты рэп-исполнителей и перформансы уличных художников, которые станут частью фестиваля «Ритм моего города». Его третья неделя посвящена стритстайлу. Кроме того, состоятся познавательные прогулки, встречи и мастер-классы.