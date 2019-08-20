Две станции мониторинга радиации возобновили работу в России

Две станции мониторинга радиации, расположенные на Чукотке и в Якутии , возобновили передачу данных. Об этом сообщил исполнительный секретарь Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Лассина Зербо.

«Входящие в международную систему мониторинга ядерных испытаний российские станции RUP 56 (Пеледуй) и RUP 57 ( Билибино ) возобновили работу и в данный момент направляют данные во Временный технический секретариат. Отличное сотрудничество и поддержка со стороны операторов российских станций», — написал он в своем твиттере.

10 августа представитель ОДВЗЯИ сообщил, что перебои со связью зафиксировали на российских станциях в подмосковной Дубне, Кирове , чукотском Билибино и алтайском Залесово. При этом о проблемах в якутском поселке Пеледуй ранее информации не было.

Архангельской области. 19 августа Зербо заявил изданию The Wall Street Journal, что организация подозревает российские власти в попытке скрыть сведения о появившемся в РФ радиационном облаке после взрыва на морском полигоне у поселка Ненокса под Северодвинском

В подтверждение этой теории исполнительный секретарь опубликовал в своем твиттере интерактивную карту, на которой видно, как облако радиации распространяется по России, двигаясь к Сибири и Уралу.

Между тем самыми близкими мониторинговыми станциями к Архангельской области являются именно точки в Дубне и Кирове.

20 августа ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков — он опроверг информации о радиоактивном облаке, назвав ее абсурдом. «Что касается работы станции, я, честно говоря, не знаю, кому они подведомственны. Это, наверное, с руки вам найти, к кому они относятся и запросить информацию, почему та или иная информация или передается, или не передается», — пояснил представитель Кремля, передает ТАСС.

Он также отметил, что глава государства Владимир Путин получает всю информацию касательно взрывов под Архангельском. Песков призвал представителей СМИ прислушиваться к заявлениям президента, который сообщил, что никакой радиационной опасности в РФ нет, а не к сторонним источникам.

В свою очередь в МИД России отметили, что мониторинговые станции вовсе не должны передавать данные постоянно, так как они делают это на добровольной основе. «Инцидент в Архангельской области не несет никаких рисков для окружающей среды и населения», — сообщил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков «Интерфаксу».

То же самое заявил и Путин перед началом переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном 19 августа — он отметил, что «никакого повышения фона радиации не существует».

«Туда направлены были эксперты, в том числе независимые эксперты, которые контролируют сейчас ситуацию. Во всяком случае, я эти доклады получаю, получаю доклады наших экспертов, и военных экспертов, и гражданских — мы серьезных изменений там не видим»,

Взрыв произошел 8 августа на полигоне в Архангельской области, расположенном в 30 км от Северодвинска, недалеко от поселка Ненокса, где находится 45-й центральный морской испытательный полигон ВМФ России. В результате происшествия погибли пять сотрудников Росатома и двое представителей Минобороны РФ . Травмы и ожоги разной степени тяжести получили трое военнослужащих и трое специалистов госкорпорации.

В Росатоме подчеркнули, что взрыв произошел во время инженерно-технического сопровождения изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке. «От имени огромного коллектива Росатома выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших. Их семьям будет оказана помощь и поддержка. Светлая память о наших товарищах навсегда сохранится в наших сердцах», — заявили в госкорпорации.

Как позже выяснилось, погибшие сотрудники Росатома пытались предотвратить взрыв. «Гибель сотрудников — это горькая утрата для всего ядерного центра и Госкорпорации Росатом. Испытатели являются национальными героями», — заявил директор Российского Федерального ядерного центра Валентин Костюков , передает РИА «Новости».

Президент России заявил, что все скончавшиеся в результате ЧП специалисты, а также пострадавшие будут представлены к наградам. «Люди, которые, к сожалению, пострадали или погибли, безусловно выполняли важнейшую государственную функцию, все они будут представлены к государственным наградам Российской Федерации», — заявил Путин.